'Sirenas', en Netflix: la serie con Julianne Moore y Milly Alcock que calma el hambre de 'The White Lotus'

'Sirenas' Creadora: Molly Smith Metzler Dirección: Nicole Kassell Reparto: Meghann Fahy, Milly Alcock, Julianne Moore País: Estados Unidos Duración: 50 min. aprox. (5 episodios) Año: 2025 Género: Drama satírico Estreno: 22 de mayo de 2025 (Netflix) ★★★★

Después de la celebrada 'La asistenta', Molly Smith Metzler vuelve a explorar cuestiones de clase, pero desde un tono radicalmente diferente, en este drama satírico con base en una obra de teatro propia ('Elemeno pea') de hace década y media. Son cinco episodios dinámicos, frescos y adictivos sobre dos hermanas de un hogar roto, Simone (Milly Alcock, de 'La Casa del Dragón') y Devon (Meghann Fahy, de la segunda temporada de 'The White Lotus'), distanciadas por su diferente capacidad para asumir el trauma de una madre ausente.

Simone, la más pequeña, se ha desentendido de su amarga vida familiar en Buffalo y empezado una nueva vida en una lujosa propiedad en una isla como asistente de Michaela Kell (Julianne Moore, ni más ni menos), dama de la alta sociedad que se dedica a impartir lecciones de 'wellness' y rehabilitar aves rapaces. Simone vive extasiada en ese nuevo ambiente, se ha dejado intoxicar por el frenesí exigente del lujo. Su novio no es nadie del servicio, sino Ethan (Glenn Howerton), mejor amigo del marido de su jefa, poderoso financiero al que da vida Kevin Bacon, de nuevo pareja amorosa de Moore tras 'Crazy, stupid, love.'.

Una señal de socorro

Todo este espejismo se empieza a resquebrajar con la llegada al móvil de Simone de una ristra de mensajes de Devon, su hermana desastrada, con una única palabra: la que da título a la serie, "sirenas", señal de socorro que decidieron hace eones. La demencia de su padre (el gran secundario Bill Camp) va a peor y Devon acaba de ser arrestada por segunda vez por conducir bajo la influencia del alcohol. Son motivos suficientes para hacer sonar las alarmas, pero Simone no envía ninguna respuesta, así que su hermana mayor se planta en la Mansión del Acantilado dispuesta a hacerse escuchar. Lo que no sabe es que Simone y Michaela se han fundido en una sola (incluso mascan un mismo chicle) y que la segunda es una villana de oscuro cuento de hadas, un personaje de poderes extraños que acaba todos sus discursos con el curioso mantra "hey hey". Según las más oscuras leyendas, Kiki, como es conocida en su círculo más íntimo, mató a la primera esposa de su marido.

Para cumplir su misión de (relativo) rescate, Devon tendrá que tragarse sus palabras más sonoras durante el fin de semana del Día del Trabajo y hacer creer que ella misma podría formar parte de ese mundo, aunque eso signifique ponerse el uniforme de esposa de Stepford. De su parte tiene al 'staff' de la propiedad, empezando por Jose (Felix Solis), un tipo empático y que sabe ver su buen interior. El odio mutuo por los Chiefs también ayuda al acercamiento.

Lucha de clases y asesinato

Como Mike White en 'The White Lotus', Metzler no obvia ni reduce a meros extras a los miembros menos ricos de la acción. De hecho, 'Sirenas' casi puede leerse por momentos como una respuesta de Netflix a ese gran éxito de HBO. Hablamos de una historia a la vez divertida y triste sobre relaciones y lucha de clases en un ambiente de lujo. Con un misterio de asesinato hábilmente incorporado a la ecuación. Incluso tenemos unos créditos iniciales a cargo del mismo estudio, el afamado Plains Of Yonder. Y una música (de Michael Abels, compositor de 'Nosotros') que sabe sacar partido a coros inquietantes.

La diferencia estriba en el abrazo aún más claro de la risa: Metzler busca un ritmo de diálogo propio de comedia clásica y no tiene miedo en transitar de la sátira a la parodia más bufa, como en las apariciones del fantástico trío de animadoras de Michaela, las que llamaremos las Michaelettes, abrumadoras cuando deciden turnarse rapeando 'WAP' de Cardi B en el interior de un coche de camino a (otra vez) las compras. A la vez, la guionista explora con inspiración y matices las relaciones entre mujeres, entre jefa y subordinada, pero sobre todo entre hermanas. De capturar todo ello con estilo depurado se encarga Nicole Kassell, ganadora del Emmy por 'Watchmen' y, por cierto, directora ya de Bacon en la película de 2011 'El leñador'. Hablamos, en fin, de una propuesta difícil de rechazar.