Estrenos de series
'Todas las de la ley': mucho lujo, poca diversión
Ryan Murphy desaprovecha a un reparto atrayente (Kim Kardashian, Naomi Watts, Glenn Close…) en una serie de abogadas que tan solo atraerá a los más fascinados por la superriqueza
Juan Manuel Freire
'Todas las de la ley'
Creadores: Ryan Murphy, Jon Robin Baitz, Joe Baken
Dirección: Ryan Murphy
Reparto: Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash, Teyana Taylor
País: Estados Unidos
Duración: 60 min. aprox. (10 episodios)
Año: 2025
Género: Drama legal
Estreno: 4 de noviembre de 2025 (Disney+)
★★
El productor Ryan Murphy ha dedicado gran parte de su carrera a releer géneros y subgéneros establecidos desde el humor, la sátira y una mirada 'queer'. Lo ha hecho con la serie de instituto en 'Popular' y 'Glee'; con el drama médico en 'Nip/Tuck. A golpe de bisturí', o con todas las parcelas imaginables del terror en la saga 'American horror story', de la que lleva estrenadas doce temporadas.
En la última de ellas, 'Delicate', Murphy contó (en otro de sus clásicos fichajes llamativos) con Kim Kardashian como sarcástica publicista de la actriz encarnada por Emma Roberts, especie de sucesora de Rosemary Woodhouse en un misterio sobre el sufrimiento femenino. Y tan contento quedó con el trabajo de Kim K que se plantó en 'Las Kardashian' (quinta temporada, segundo episodio, 30 de mayo de 2024) para proponerle protagonizar una serie sobre "la mejor abogada de divorcios del mundo y la más cara", con "su propio bufete", en el que "solo habría mujeres".
Año y medio después, aquí tenemos 'Todas las de la ley' (Disney+, estreno con triple episodio), o la visión de Murphy del drama de abogados y juicios, o su segundo intento en este terreno si contamos 'El pueblo contra O.J. Simpson', en el fondo más bien obra de los guionistas Scott Alexander y Larry Karaszewski. En lo que más se parece la nueva serie a esta última es en contar con Sarah Paulson en otro papel memorable; allí la fiscal Marcia Clark, aquí la abogada matrimonial Carrington Lane, una mala pécora cuyos insultos habrían hecho enrojecer al mismísimo Logan Roy de 'Succession'.
Lane es, para más señas, la archienemiga de Allura Grant (Kardashian) y las otras dos mujeres ambiciosas y con autoestima, Liberty Ronson (Naomi Watts) y Emerald Greene (Niecy Nash), que diez años atrás la aparcaron en un bufete machista para irse a montar su propio despacho, hecho por y para mujeres. Allí se las ingenian para hacerse (aún más) ricas haciendo (aún más) ricas a esposas de multimillonarios con vidas secretas o negocios fraudulentos. "Somos unas leonas. Déjanos a nosotros al lobo feroz", pide Greene a una clienta (Grace Gummer). Nuestras heroínas parecen invencibles, pero las traiciones también pueden pasar en casa y el dinero no compra (aunque lo parezca) el bienestar emocional.
Es lo único que el dinero no compra, nos parecen querer recordar Murphy y sus colaboradores Jon Robin Baitz y Joe Baken (el trío de la disfrutable 'Doctor Odyssey') en una serie ajena a la realidad de los mortales, sucesión casi alienante de entornos, vehículos y objetos de lujo en la que se nos fuerza en vano a sentir cosas por personajes de una dimensión paralela. Se desaprovecha a un reparto sugestivo (además de las ya citadas, está Glenn Close como septuagenaria sexualmente activa) en tramas de escasa sofisticación legal o intentos de comedia de puro sonrojo. Murphy ha citado 'Sexo en Nueva York', su defensa de la amistad femenina, como inspiración, pero esto no llega a pisarle los tacones. Y si buscan series de abogados matrimonialistas, mejor recuperen la británica 'The split' o, por supuesto, la española 'Anillos de oro'.
