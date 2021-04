Llega abril y lo hace cargado de interesantes novedades en HBO. Un mes en el que las mujeres combativas y luchadoras serán las protagonistas con títulos como 'Mare of Easttown', la miniserie protagonizada por Kate Winslet, las superheroínas victorinas de 'The Nevers' o el regreso de 'El cuento de la criada (The Handmaid's Tale)', la aclamada serie protagonizada por Elisabeth Moss.

La ganadora del Oscar por 'El lector' se convierte en una sagaz detective que está encargada de investigar un asesinato en un pequeño pueblo de Pensilvania. La acompañan Guy Pearce, Evan Peters o Jean Smart, entre otros. 'El cuento de la criada' estrena, por fin, su cuarta temporada: June continúa con su lucha por la libertad, pero nuevos y peligrosos desafíos se acercan.

Otra que regresa es 'A Black Lady Sketch Show', con su segunda temporada, que estará encabezada por Robin Thede y Ashley Nicole Black. En los nuevos episodios, vivirán experiencias divertidas y cercanas en una realidad mágica que pone contra las cuerdas las expectativas tradicionales.

Volviendo a las novedades, destaca 'The Nevers', nueva serie en la que un grupo de elegidas dotadas de poderes sobrenaturales que deberán aprender a convivir con ellos y elegir su lado en la historia. También está la serie documental 'Reza, obedece, mata (Knutby)', en que explora los asesinatos relacionados con una congregación religiosa en Suecia.

Pero hay mucho más para disfrutar de HBO en abril. Esta es la lista completa de estreno para la plataforma este mes:

ESTRENO DE SERIES:

- 'Vikingos' (Tempora final - 1 de abril)

- 'Manifest' (Temporada 3 - 2 de abril)

- 'Reza, obedece, mata (Knutby)' (4 de abril)

- 'Exterminad a todos los salvajes' (8 de abril)

- 'The Nevers' (12 de abril)

- 'Bienvenidos a Utmark' (18 de abril)

- 'Mare of Easttown' (19 de abril)

- 'A Black Lady Sketch Show' (Temporada 2 - 24 de abril)

- 'El cuento de la criada (The Handmaid's Tale)' (Temporada 4 - 29 de abril)

ESTRENO DE PELÍCULAS:

- 'Expediente Warren: The Conjuring' (1 de abril)

- 'Expediente Warren: El caso Enfield' (1 de abril)

- 'Linterna Verde' (1 de abril)

- 'Troya' (1 de abril)

- 'The Tourist' (1 de abril)

- 'Salvar al soldado Ryan' (2 de abril)

- 'Plan de escape' (2 de abril)

- 'El pregón' (9 de abril)

- 'Silvio (y los otros)' (9 de abril)

- 'Un océano entre nosotros' (9 de abril)

- 'La luz de mi vida' (10 de abril)

- 'Our Towns' (14 de abril)

- 'Flashdance' (16 de abril)

- 'Monstruoso (Cloverfield)' (16 de abril)

- 'El retrato de Dorian Gray' (16 de abril)

- 'Escobar: Paraíso perdido' (16 de abril)

- 'El bailarín' (16 de abril)

- 'La reina Victoria' (16 de abril)

- 'La historia interminable' (23 de abril)

- 'Éternité' (23 de abril)

- 'La casa de los espíritus' (23 de abril)

- 'Capitán Koblic' (30 de abril)

ESTRENO DE SERIES INFANTILES:

- 'Peppa Pig' (Temporada 6 - 1 de abril)

- 'La Liga de la Justicia en acción' (Temporada 1 - 23 de abril)

ESTRENO DE PELÍCULAS INFANTILES:

- 'Megamind' (2 de abril)

- 'Robinson. Una aventura tropical' (2 de abril)

- 'Doraemon y el reino de Kibo' (9 de abril)

- '¡Ups! ¿Dónde está Noé?' (9 de abril)

- 'Detective Pikachu' (13 de abril)

- 'Lego DC ¡Shazam!: Magia y monstruos' (23 de abril)

- 'Trolls' (30 de abril)

- 'El séptimo enanito' (30 de abril)