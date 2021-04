Tras emitir su octava temporada en 2013, 'Dexter' regresará con una novena entrega. Showtime ha lanzado un teaser de los nuevos episodios, clip que revela que el protagonista tiene planeado volver a matar.

En el vídeo se ve un hacha clavada en un tronco en medio de un paisaje nevado y con una hoguera de fondo. "No hay nada como volver a la naturaleza. A tu naturaleza", afirma el protagonista en el breve clip.

El regreso de 'Dexter' se ambientará diez años después de los eventos de la última temporada, cuando Dexter Morgan finge su propia muerte antes de huir a Oregon para convertirse en leñador, dejando un reguero de cadáveres detrás de él. Uno de esos cuerpos era el de su hermana, Debra Morgan, interpretada por Jennifer Carpenter. Después de estar en coma durante un tiempo, Dexter decide desconectar a su hermana y arrojar su cuerpo al mar.

Esta nueva entrega, que constará de 10 episodios, contará con el regreso de Michael C. Hall en el rol protagonista. Clyde Phillips, showrunner original de la producción que abandonó en la temporada 4, regresará para la novena entrega.

"Han pasado diez años, muchos años, para cuando se emita, y la serie reflejará ese paso del tiempo. En cuanto al final de la serie, esto no se parecerá a cómo fue el final original. Es una gran oportunidad para escribir un segundo final. No desharemos nada. No vamos a traicionar a la audiencia y decir: 'Vaya, todo fue un sueño'. Lo que sucedió en los primeros ocho años, sucedió en los primeros ocho años", adelantó Phillips en una entrevista con TV's Top 5.