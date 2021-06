Allá por el 2010, TVE quiso trasladar el éxito de su serie 'Cuéntame cómo pasó' a los teatros y creó un talent show para seleccionar qué persona interpretaría a Carlos Alcántara. En este concurso, se elegirían a algunas personas que pondrían los pies en el escenario, siendo Manu Ríos uno de los afortunados. Por aquel entonces, solo había cantado en la peluquería de su madre: "Al principio no me lo creía, pedí que me pellizcaran por si era un sueño".

Sin embargo, Ríos se tuvo que enfrentar a Gaby y Carlos a lo largo de varias galas donde sus actuaciones debían servir para convencer a la audiencia. No fue hasta la gala final cuando se decidió quién interpretaría a Carlos Alcántara, un papel para el que Manu no fue seleccionado. Aún así, él aseguró que se reconocía mucho con el personaje: "Me gusta mucho jugar, soy un poco travieso, digo algunas mentirijillas...".

No obstante, esta no fue su única incursión en el mundo de la televisión. El actor también demostró sus dotes artísticos con el baile en su paso por 'Tú sí que vales', donde demostró sus habilidades en el break-dance al ritmo de 'Womanizer', de Britney Spears.