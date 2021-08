‘Outer banks’ (T2)

Nadie esperaba esa resonancia, empezando por Apple TV+, que había estrenado la serie en lo más crudo del crudo verano: 14 de agosto, una clase de fecha reservada a productos por los que se tiene poca estima, incluso hoy en día, cuando las antiguas divisiones del calendario televisivo han perdido algo de sentido. En estas mismas páginas despachamos Ted Lasso con una pequeña cápsula informativa y seguimos adelante sin mirar atrás, en absoluto preparados para el fenómeno por llegar.

Porque Ted Lasso caló. Y los motivos no son difíciles de desentrañar. En esencia, el motivo: el entrenador de fútbol titular cocreado e interpretado por Jason Sudeikis, un bastión de bondad y esperanza en un tiempo de provocación polarizadora y desánimo generalizado.

Biografía de un icono

Lasso no siempre fue así. Cuando se dio a conocer en Estados Unidos, allá por 2013, era otro de esos hombres blancos arrogantes a los que Sudeikis se abonó durante su paso por Saturday night live (Mitt Romney y George W. Bush, digamos) y siguió cultivando en películas como Cómo acabar con tu jefe y la reivindicable (anti)comedia romántica Nunca entre amigos.

La cadena NBC Sports se había hecho con los derechos de la Premier League en Estados Unidos y necesitaba llamar la atención del público sobre esta clase de fútbol. Entra en escena Ted Lasso, entrenador yanqui del Tottenham Hotspur, tan seguro de sí mismo como ignorante, sorprendido porque en Europa los jugadores puedan pasar la pelota a un compañero que está detrás de ellos y, sobre todo, por el absurdo de admitir los empates como resultado final. «Si intentaras acabar un partido en empate en Estados Unidos… Eso podría salir en el libro de las revelaciones como causa del apocalipsis», llegó a afirmar.

Sudeikis creyó que había personaje para rato y, por sugerencia de su expareja Olivia Wilde, empezó a desarrollar una serie sobre un pez estadounidense fuera del agua. «Usamos la versión original de The office como modelo y escribimos un borrador del piloto e ideas para episodios de la primera y la segunda temporadas», explicó a The New York Times. «Después todo se paró tres años. Pero luego se cruzó en el camino Bill Lawrence e hizo que todo sucediera». El creador de Scrubs acabó de dar forma a las ideas de Sudeikis y sus dos viejos colegas de improvisación Joe Kelly y Brendan Hunt (este último, también actor en la serie: es el gran entrenador Beard).

La mejor versión

El Lasso de la serie es ligeramente distinto al conocido, aunque ya desde la segunda promoción se hizo al personaje más simpático. Este Lasso definitivo, igual de ignorante pero más curioso, era lo que un mundo en cuarentena necesitaba: una voz (cautelosamente) optimista en mitad del desánimo, un tipo obstinado en levantarte el día incluso cuando él mismo está secretamente por los suelos; si está en Inglaterra, es en parte para tratar de salvar su matrimonio.

Esto último explica que incluso alguien tan naíf como Lasso acepte una oferta misteriosa: ir a trabajar con un equipo de fútbol profesional en Inglaterra, el segundón AFC Richmond, sin tener la más remota idea de ese deporte; lo suyo es el fútbol americano universitario. Lasso compensa su falta de conocimiento del juego con sus bienvenidas apreciaciones filosóficas, casi siempre en forma de personal aforismo.

Los miembros de la HFPA se dejaron engatusar (nuevamente) y decidieron premiar a Sudeikis con un Globo de Oro al mejor actor protagonista de comedia. Además, la serie ha obtenido un prestigioso premio Peabody por «ofrecer la perfecta contrapartida a la prevalencia duradera de la masculinidad tóxica, tanto fuera como dentro de la pantalla, en un momento en que la nación necesita modelos inspiradores de bondad». Y hace bien poco batía el récord de nominaciones a los Emmy para una comedia novata: una veintena de ellas.

Desde este mes podemos saber cómo se desenvuelve el AFC Richmond en la Championship, equivalente a nuestra Segunda División. Nos reencontramos con el equipo cuando lleva encadenados nada más que siete empates, ¡siete!, algo que horrorizaría al primer Lasso.

‘El arte del sonido con Mark ...’

Si les gustó Song exploder, docuserie adaptación del pódcast de Hrishikesh Hirway, devorarán esta inmersión del hitmaker Mark Ronson en (por ahora) seis aspectos claves de la producción musical: autotune, sampling, reverb, sintetizadores, cajas de ritmo y distorsión. En compañía de muchos grandes (Paul McCartney, Charli XCX, DJ Premier, Mike D y Ad-Rock de Beastie Boys, por ejemplo), el responsable de Uptown funk nos sumerge en los secretos de la música más ubicua y excitante.

‘Centuria’

La animación se creó para proyectos imposibles como este: una extravagancia musical de claro espíritu LGTBI+ sobre un mundo poblado por un puñado de seres medio animal, medio humano, como la jirafa centauro a la que pone voz Josh Radnor. Nuestro cicerón en este mundo multicolor, dibujado y animado al estilo de Hora de aventuras, es un caballo llamado Caballo (Kimiko Glenn, Brook en Orange is the new black). La creadora es Megan Dong, directora de Pinky Malinky.

‘Outer banks’ (T2)

Más gente de la esperada se enganchó a Outer banks, serie juvenil de aventuras sobre un grupo de amigos, un padre desaparecido y un tesoro valorado en 500 millones de dólares. Ahora, la caza de esa fortuna se vuelve internacional: John B. (Chase Stokes) y Sarah (Madelyn Cline), que habían sido dados por ahogados, las pasan canutas en una isla de las Bahamas. El tráiler promete amoríos, persecuciones, saltos desde buques y puños contra la pared. ¿Quién da más?.