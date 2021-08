Diez grandes 'britcoms' para ver en 'streaming'

Cubrir alguna laguna en materia de series clásicas no siempre conlleva invertir todo un verano o media vida. Ahí queda el ejemplo de 'The Office', la original, la mejor. En solo seis gloriosas horas (unas ocho si contamos los especiales navideños) ya se cubre un buen pedazo de historia de la televisión y se entienden la mayoría de cosas que han pasado en la sitcom en los últimos veinte años. Además, desde el martes, día 10, se podrá ver mejor que casi nunca: Filmin la incorpora a su catálogo en versión remasterizada. Y junto a ella, otro par de capítulos importantes en la historia de la britcom: la épica 'Fawlty Towers' (aquí más conocida como 'Hotel Fawlty') y 'The Thick of It', del maestro de la sátira Armando Iannucci. Aprovechando la gran noticia, recordamos estos y otros clásicos de la 'sitcom' británica que pueden localizarse en 'streaming'.