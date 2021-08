‘La delgada línea azul’

Antes de llamar la atención con su Mi ‘perfecta’ hermana, raro caso de buena película sobre la anorexia, Sanna Lenken había dirigido la serie Dubelliv, sobre lo que supone pasar por la separación de unos padres cuando eres niño. Este año ha vuelto al formato con la exitosa La delgada línea azul, sobre un grupo de seis policías en Malmö y sus dificultades para conciliar la vida laboral con la privada. Para sentirse, en fin, como personas sanas y completas. Filmin, martes, día 17.

‘La directora’

Llega la primera producción de David Benioff y D.B Weiss tras su trabajo como capitanes de Juego de tronos; primera de su acuerdo con Netflix. Y no, no es ninguna odisea fantástica, sino una oscura comedia de episodios de media hora. La historia de la Dra. Ji-Yoon Kim (Oh), primera mujer al cargo del departamento de lengua inglesa de una universidad imaginaria, ha sido ideada a medias por la más conocida como actriz Amanda Peet, también showrunner. Netflix, viernes, día 20.

‘Nine perfect strangers’

