Adaptaciones literarias en España y biopics de artistas y narcotraficantes en Latinoamérica. Estas son algunas de las tendencias audiovisuales más relevantes observadas por la consultora GECA, asesora en la adquisición, distribución y producción de contenidos audiovisuales, presentadas este miércoles en el marco del festival de televisión de Vitoria.

“En España se aborda cualquier genero y temática pero las cadenas y las plataformas apuestan mucho por las adaptaciones literarias. Son obras que ya existen, que tienen un público y unos seguidores y son por ello más atractivas", ha contado en una rueda de prensa la directora de consultoría de producción y contenidos de la compañía, Gloria Saló.

Una tendencia que se observa tanto en las producciones de este último año -con series que van desde la romántica 'Valeria' al thriller 'El Inocente', ambas de Netflix- como en lo que está por venir próximamente: 'Ana Tramel' (La1), 'La Fortuna' (Movistar+) y 'Doctor Portuondo', todas ellas adaptaciones.

En el marco del FesTVal de televisión que se celebra estos días en Vitoria, GECA ha presentado por primera vez a la prensa uno de los informes de tendencias que elabora en exclusiva para sus clientes y en el que se analizan “formatos emitidos en todo el mundo que destacan por su éxito, innovación y originalidad” para asesorar a sus clientes del sector.

En Latinoamérica triunfan los personajes reales, las producciones centradas en la vida de personajes famosos que van desde cantantes a narcotraficantes. 'Luis Miguel' (Netflix), 'Pablo Escobar, patrón del mal' (Caracol TV) y 'Maradona: sueño bendito' (Amazon), son algunos ejemplos de una tendencia que en 2022 continuará con dos protagonistas femeninas: la historia de Eva Perón en 'Santa Evita' (Star+) y la truculenta vida de la cantante Gloria Trevi en 'Gloria Trevi' (Televisa).

En Estados Unidos continúa la moda de los superhéroes y las superheroínas que arrancó en 2019 con el éxito de la película 'Avengers: Endgame'. Los estudios Marvel han lanzado en 2021 cuatro series derivadas de la misma saga a través Disney+ -'Wandavision', 'The Falcon and the Winter Soldier', 'Loki' y 'What If…?'- y hay varias que aún están por llegar tanto de Marvel como de DC Comics.

En Reino Unido el suspense policíaco sigue siendo garantía de éxito, como muestra 'Annika', que ha roto récords de audiencia en Alibi, al igual que 'Before we die' de Channel 4. Para la temporada 2021/22 se estrenan series en esta misma línea: 'Vigil' (BBC One), 'Stephen' (ITV) y 'Wolfe' (Sky Max).

Por su parte, la ficción nórdica se llena de humor políticamente incorrecto y la comedia se ha convertido en un buen género en el que desarrollar parodias, crítica social y temáticas de todo tipo, alejadas parcialmente del 'nordic noir', como son la noruega 'Pørni' (Viaplay) o la sueca 'Thunder in my heart' (Viaplay).

En Alemania las plataformas han descubierto un mundo más allá del drama histórico y la ficción policíaca. 'Dark' (Netflix) marcó un antes y un después y está por llegar '1899' (Netflix) de los mismos creadores, en el que los viajeros de un barco de emigrantes europeos rumbo a Nueva York encuentran otro barco a la deriva y se ven envueltos en sucesos paranormales.

Mientras, las mujeres investigadoras han sido y serán las protagonistas en la ficción francesa, con series clásicas como la protagonizada por la jueza 'Alice Nevers' (TF1), la detective 'Candice Renoir' (F2) que se reincorpora tras diez años, o la singular 'Inspectora Marleau' (F3).

En Turquía, la ficción está empezando a incorporar elementos de thriller y acción, mientras que el amor continúa siendo protagonista en China. En Japón continúan triunfando las series anime y en Corea del Sur las historias dramáticas.