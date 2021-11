El próximo 21 de enero de 2022 Gobo, Musi, Rosi, Dudo, Bombo y el tío viajero Matt, 'Fraggle Rock' ('Los Fraguel'), volverán a la televisión de la mano de Apple TV+ con una nueva serie de 13 capítulos titulada 'Los Fraguel: La Diversión continúa'.

Según informa este lunes Apple TV+ España, su nueva serie original, realizada por The Jim Henson Company en asociación con New Regency, es la continuación de los cortos originales que ya estrenó esta plataforma el año pasado, 'Fraggle Rock: Rock On!'.

Además de 'Los Fraguel: La Diversión Continúa', la asociación de Apple con The Jim Henson Company incluye 'Harriet la espía', la primera adaptación animada de la novela infantil que se estrena este viernes 19 de noviembre; los cortos 'Fraggle Rock: Rock On!'; los 88 episodios de la serie original 'Los Fraguel' y, recientemente, los especiales adicionales 'Down at Fraggle Rock', 'Doozer Music' y 'Fraggle Songs', ya disponibles en Apple TV+.

'Los Fraguel: La Diversión Continúa' está producida por Lisa Henson y Halle Stanford, de The Jim Henson Company y el colaborador de Henson, John Tartaglia. Por su parte, Matt Fusfeld y Alex Cuthbertson también son productores ejecutivos, así como Yariv Milchan y Michael Schaefer de New Regency.

Los coproductores ejecutivos son Dave Goelz y Karen Prell, y el productor musical ejecutivo es Harvey Mason Jr.