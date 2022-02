Ayer se conocía la triste noticia de la muerte de Alicia Hermida, la mítica Valentina de 'Cuéntame' y gran maestra del teatro. Es por ello que María Galiana, su compañera en la serie de TVE, entró ayer por teléfono en 'Corazón', donde afirmó sentirse "muy afectada" por el fallecimiento de la intérprete de 89 años.

"Hace unos años que no tenía noticias de ella, pero hace unos días hablábamos de ella y no sabíamos que se había ido a vivir a una residencia con su marido Jaime ni que estaba en estado precario de salud", comentó a Anne Igartiburu.

Galiana define a Hermida como "una auténtica maestra". La actriz considera a la que fuera su compañera de sencuencias "mi profesora de interpretación, porque cuando yo llegué a 'Cuéntame' estaba muy verde como actriz. Alicia me abrió una serie de caminos que yo ignoraba, te daba el consejo exacto para grabar una secuencia. Tenía una humildad... no presumía del talentazo que tenía", expresó la icónica Herminia, amiga en la ficción de Valentina (Hermida).

Durante su intervención en el espacio, Galiana recordó algunos momentos divertidos con la actriz: "En algunas ocasiones lo pasábamos maravillosamente porque teníamos ocasión de divertirnos. Recuerdo una secuencia en la que nos poníamos piripis con anís y nos reíamos de lo bien que nos lo estábamos pasando. En otra ocasión recuerdo haber ido con dos novios que nos habían buscado y no nos gustaban a ninguna de las dos y nos reíamos por lo bajini porque teníamos que bailar con ellos".

"Si yo en algún momento estaba exagerando mucho en una secuencia, ella se me acercaba y me decía, sin que nadie se enterara, 'no lo ablandes porque va a resultar muy culebrón'. Tenía una gracia natural y extraordinaria, aparte de que era una gran trágica", comentó Galiana, que insistió en que su compañera "nunca se las dio de diva" pese a su reconocida carrera en teatro.