'Los Bridgerton', la serie creada por la factoría de Shonda Rhimes, regresa este viernes 25 de marzo a Netflix con una segunda temporada que cuenta con nuevos protagonistas. La dulce Daphe (Phoebe Dynevor) y el sensual duque de Hastings (Regé-Jean Page) cederán el testigo al primogénito del clan, Anthony (Jonathan Bailey), y a una recién llegada, Kate Sharma (Simone Ashley). Sin embargo, otros de los hermanos de la familia seguirán teniendo un importante peso en la trama, como es el caso de la más rebelde del grupo, Eloise Bridgerton, interpretada por la actriz Claudia Jessie.

Inteligente y sin pelos en la lengua, parece que a la hermana de Anthony y Daphne está a punto de llegarle su momento. Sobre todo, porque es la hora de su debut en la alta sociedad londinense de principios del siglo XIX, algo que había conseguido atrasar un año porque a ella, más que entusiasmarle, su puesta de largo le agobia. La inseparable amiga de Penelope Featherington (Nicola Coughlan) no tiene en mente seguir los planes diseñados para ella por su madre, ya que quiere "algo diferente", tal y como ha reclamado constantemente a lo largo de la primera temporada de la serie. "Valgo más que para los bailes y los pretendientes... Aunque no se me permita otra cosa", se ha quejado.

Feminista

Amiga fiel y muy unida a sus hermanos (sobre todo a Benedict, con el que comparte conversaciones secretas mientras fuman a escondidas del resto de la familia), ha dejado entrever sus reivindicaciones feministas, mostrándose convencida de que una mujer puede aspirar a ser algo más que una madre y esposa si ella así lo desea. "Ser guapa y tener un pelo bonito no es un logro. Lo es ir a la universidad", ha resaltado.

Inteligente y amante de la lectura, su sueño sería triunfar como escritora y seguir los pasos de su admirada y misteriosa Lady Whistledown, cuya identidad descubrió la audiencia en el último episodio. Cuando Eloise sepa quién se oculta detrás de este seudónimo, se llevará una gran sorpresa, y un buen enfado.

La joven Bridgerton es, además, la protagonista de la quinta entrega de la saga literaria de la escritora británica Julia Quinn en la que se basa la serie de Netflix. En la novela 'A sir Phillip, con amor', se atreve a abandonar Londres para conocer al hombre del que se ha enamorado gracias a una relación epistolar. Aunque, nada más conocerlo, se llevará un buen chasco.

Ansiedad

Para Claudia Jessie, la actriz de 32 años que la interpreta, el papel ha supuesto un antes y un después en su carrera. Hija de padres divorciados con apuros económicos, sufrió problemas de ansiedad y ataques de pánico, que pudo controlar gracias a la práctica de la meditación según el budismo nichiren.

Criada en una barcaza durante su infancia, ahora también disfruta del mar y comparte una casa flotante con su novio. Antes de triunfar como actriz, hizo múltiples trabajos para mantenerse a flote, como pasear perros y hacer llamadas telefónicas para estudios de investigación de mercado. También tiene talento para la música, y toca el piano, canta y compone, como demuestra en este videoclip.

Antes se la había podido ver como una de las detectives de la cuarta temporada de la serie 'Line of Duty' y en otras producciones televisivas como 'WPC 56', 'Porters', '¡Llama a la comadrona!', 'Doctor Who' y 'Defending the Guilty'.