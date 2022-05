Netflix, HBO, Disney+, Movistar, Amazon...: las 10 series de estreno de mayo que no te puedes perder

Las series de estreno de este mayo de 2022 teñirán de 'thriller' y fantasía las plataformas. Netflix volverá a sumergirse en el Mundo del Revés de 'Stranger things'; Disney+ ampliará el universo 'Star Wars' con 'Obi-Wan Kenobi'; HBO Max recreará un asesinato real en 'The Staircase'; Movistar Plus+ investigará un crimen de la mano de Mónica López y Javier Cámara en 'Rapa', y Amazon Prime Video viajará hasta un extraño planeta con Sissy Spacek en 'Night sky'. Pero también habrá tiempo para hablar de relaciones de la mano de Hilary Duff y 'Cómo conocí a tu padre'.

THE STAIRCASE

Día 6. HBO Max

En diciembre de 2001, un novelista llamado Michael Peterson llamó alarmado al servicio de emergencias. Había encontrado a Kathleen, su esposa, inconsciente y rodeada de sangre tirada junto a las escaleras de su casa, en Carolina del Norte (EEUU). La mujer falleció en lo que a primera vista parecía un accidente, pero la actitud del marido empezó a levantar las sospechas de la policía y acabó acusado de haberla asesinado. Esta historia y los posteriores tres meses del juicio dieron pie a un 'true crime' estrenado en Netflix, 'The staircase', y ahora el mismo caso es llevado a la pequeña pantalla por HBO Max, pero en una serie protagonizada por actores. Creada por Antonio Campos ('El diablo a todas horas'), que también dirige seis de los ocho episodios, cuenta con los intérpretes Colin Firth y Toni Collette para los papeles principales del matrimonio, que en el momento en el que todo explotó residía en una lujosa mansión junto a los hijos de él, la de ella y los jóvenes a los que adoptó el novelista en Alemania, cuando se hizo cargo de los hijos de una amiga a raíz de su fallecimiento.

BIENVENIDOS A EDÉN

Día 6. Netflix

Unos veinteañeros reciben una enigmática pregunta en sus móviles: ¿Eres feliz? Se trata de la invitación para una exclusiva fiesta en una remota isla a la que, por supuesto, todos se apuntan. Una vez allí, algunos de ellos (Amaia Aberasturi, Tomy Aguilera, Diego Garisa, Albert Baró, Belinda Peregrín) reciben la propuesta de quedarse en este tentador paraíso capitaneado por Astrid (Amaia Salamanca) y Erik (Guillermo Pfening), una comunidad ecosostenible que, poco a poco, irá desvelando que esconde trampas muy peligrosas. Guillermo López ('Atrapada') y Joaquín Górriz ('Desaparecidos') están detrás de este 'thriller' que recuerda, en algunos momentos, el caso del desastre del Fyre Festival.

CÓMO CONOCÍ A TU PADRE

Día 11. Disney+

Los productores de 'Cómo conocí a vuestra madre' supieron sacarle mucho jugo a las relaciones y la amistad de cuatro treintañeros neoyorquinos. Ahora esperan repetir el éxito con este 'spin-off' que parte de la misma premisa, pero en versión femenina. En un futuro próximo, Sophie (Hilary Duff) le cuenta a su hijo cómo conoció a su padre años atrás, cuando siendo joven intentaba enamorarse en la era de Tinder e incontables aplicaciones de citas, mientras sus amigos eran su gran apoyo.

LA SERPIENTE DE ESSEX

Día 13. Apple+

Miniserie de seis episodios, basada en el 'best-seller' homónimo de Sarah Perry. En la Inglaterra victoriana, una viuda londinense (Claire Danes) se muda a Essex para investigar las noticias de avistamientos de una criatura mitológica. Allí entabla amistad con el vicario de la aldea (Tom Hiddleston) pero, cuando ocurre una tragedia, los lugareños la acusan de atraer al monstruo.

LA MUJER DEL VIAJERO EN EL TIEMPO

Día 16. HBO Max

Steven Moffat ('Sherlock', 'Doctor Who') adapta la novela de Audrey Niffenegger, una historia de amor salpicada de elementos fantásticos, con Rose Leslie ('Juego de tronos', 'The good fight') y Theo James ('Divergente') al frente del reparto. Dirigida por David Nutter (ganador de un Emmy por 'Juego de tronos'), está protagonizada por un joven matrimonio con un problema: los viajes en el tiempo. Él padece una extraña enfermedad que hace que su cuerpo se desplace involuntariamente de una época a otra. En todas ellas tendrá encuentros con su mujer. La historia ya fue llevada al cine en 2009, con Rachel McAdams y Eric Bana en los papeles principales.

RAPA

Día 19. Movistar Plus+

Pepe Coira y Fran Araújo, los creadores de la excelente 'Hierro', siguen apostando por el 'thriller', pero trasladándolo ahora de las cálidas aguas canarias a la agitada costa del norte de España. Cuando la alcaldesa de Cedeira (A Coruña) aparece asesinada, la sargento de la Guardia Civil encargada del caso (Mónica López) se obsesionará con encontrar al culpable. Su mayor baza será Tomás (Javier Cámara), único testigo del crimen, un profesor de Literatura que ve en esta historia la oportunidad de vivir una de esas aventuras que tanto le gusta leer en los libros.

NIGHT SKY

Día 20. Amazon Prime Video

Irene (Sissy Spacek) y Franklin York (J.K. Simmons), un veterano matrimonio, llevan años escondiendo un secreto: la existencia de una habitación escondida en su patio trasero que inexplicablemente conduce a un extraño planeta desierto. Cuando un enigmático joven entra en sus vidas, se darán cuenta de que ese increíble espacio que creían conocer tan bien oculta mucho más de lo que jamás hubieran imaginado.

NOW AND THEN

Día 20. Apple+

Primer 'thriller' internacional de Bambú, la productora de 'Velvet' y 'Las chicas del cable', para el que se han asociado con Gideon Raff, creador de 'Homeland'. Rodado en inglés y castellano, está ambientado en Miami y bebe de títulos como 'The afterparty' y 'El arte de morir', porque su premisa es parecida: una reunión de compañeros de la universidad que acaba con la muerte de uno de ellos. Veinte años después, los cinco restantes se reúnen a regañadientes debido a una amenaza que pone en riesgo sus mundos aparentemente perfectos. En el reparto figuran Marina de Tavira, Rosie Pérez, José María Yazpik, Maribel Verdú, Manolo Cardona, Soledad Villamil, Željko Ivanek, Jorge López, Alicia Jaziz, Dario Yazbek Bernal, Alicia Sanz, Jack Duarte y Miranda de la Serna.

STRANGER THINGS

Día 27. Netflix. Temporada 4

Primera parte de la cuarta temporada (la segunda llegará el 1 de julio) de uno de los grandes fenómenos de Netflix. Han pasado seis meses desde la batalla de Starcourt, que sembró el terror y la destrucción en Hawkins, pero los habitantes de la localidad de Indiana no podrán relajarse. La pandilla de amigos, ya en plena efervescencia adolescente, se separa por primera vez y surge una nueva y terrorífica amenaza sobrenatural que, si se llegara a resolver, acabaría con los horrores del Mundo del Revés. Entre los fichajes están Tom Wlaschiha ('Juego de tronos'), como un soldado soviético, y Robert Englund, en el papel de un peligroso asesino.

OBI-WAN KENOBI

Día 27. Disney+

Disney+ sigue ampliando el universo de 'La guerra de las galaxias' con esta serie que comienza 10 años después de los dramáticos acontecimientos de 'Star Wars: La venganza de los Sith', donde Obi-Wan se enfrentó a su mayor derrota: la caída y corrupción de su mejor amigo y aprendiz de Jedi, Anakin Skywalker, que se pasó al lado oscuro como el malvado Lord Sith Darth Vader. Ewan McGregor, Hayden Christensen y Moses Ingram encabezan el reparto.

OTROS ESTRENOS Y REGRESOS

HOTEL HALCYON. Día 1. AXN Now. La historia de un ajetreado y glamuroso hotel de cinco estrellas en el centro de la sociedad londinense mientras el mundo está en guerra.

HARRY PALMER: EL EXPEDIENTE IPCRESS. Día 2. Movistar Plus+. Adaptación televisiva de seis episodios del clásico espía británico de las novelas de Len Deighton que hiciera popular Michael Caine en el cine. Un 'thriller' de espionaje ambientado en los años 60 en plena Guerra Fría. Protagonizado por Joe Cole ('Peaky Blinders', 'Gangs of London'), como Harry Palmer. Con Lucy Boynton ('Bohemian Rhapsody') y Tom Hollander ('Taboo', 'El infiltrado'). Escrita y producida por John Hodge, guionista de 'Trainspotting'.

BÚNKER. Día 2. HBO Max. Serie mexicana centrada en Vladimiro, el propietario de un curioso búnker donde pasa la mayor parte del tiempo pintando, cocinando, inventando y tomando baños en su jacuzzi.

THE OUTPOST. Día 2. SyFy. Temporada 4

BRASSIC. Día 3. Filmin. Temporada 3. Vinnie sale de la cárcel, pero tendrá a la policía rastreando sus huellas. ¿Será capaz de comportarse como un ciudadano ejemplar esta vez?

TRES METROS SOBRE EL CIELO: LA SERIE. Día 4. Netflix. Temporada 3 (última). Llega otro verano a la costa de la Romaña, en el que los chicos seguirán madurando y aprendiendo sobre sí mismos. Mientras Summer parece lista para mostrarse más despreocupada, Darío recibe una oferta irrechazable, Sofía teme ser una extraña para sus amigos y Ale se siente culpable.

PADRE MADE IN USA. Día 4. Disney+. Temporada 18

EL MARGINAL. Día 4. Netflix. Temporada 5 de la serie carcelaria argentina. Separados después de su fuga fallida, Pastor y Diosito afrontan nuevos peligros que ponen en jaque su supervivencia. Uno acabó en la cárcel; el otro buscó refugio fuera de ella. Mientras, dentro de Puente Viejo, la lucha por el poder continúa.

EL PENTAVIRATO. Día 5. Netflix. Comedia creada, escrita y protagonizada por Mike Myers, el mítico y estrambótico Austin Powers. Interpreta a un reportero canadiense que se ve envuelto en una misión que implica a a una misteriosa sociedad secreta que ha estado controlando los acontecimientos mundiales, con la excusa del bien común, desde la peste negra de 1347. El cómico tiene la oportunidad de desdoblarse en otros siete personajes más a lo largo de los seis episodios.

CLARK. Día 5. Netflix. Miniserie sueca que ficciona la vida de una de las personalidades más polémicas de la historia reciente del país: el ladrón de bancos Clark Olofsson (Bill Skarsgård), el hombre que dio origen a la expresión 'síndrome de Estocolmo'. El tipo sedujo a Suecia pese a sus cargos por tráfico de drogas, intento de asesinato, agresión y robo.

HARINA: EL TENIENTE VS EL CANCELADOR. Día 5. Comedy Central. Comedia mexicana en la que el teniente Harina y la oficial Ramírez deberán atrapar a un asesino en serie cuyo objetivo es terminar con la vida de' influencers'.

HERMANAS DE SANGRE. Día 5. Netflix. Miniserie en la que dos amigas unidas por un secreto se ven obligadas a huir cuando un hombre rico desaparece durante su fiesta de compromiso.

BOSCH: LEGACY. Día 6. Amazon Prime Video. 'Spin-off' de 'Bosch'. Bosch se embarca en el siguiente capítulo de su carrera y se encuentra trabajando con su antigua enemiga, Honey Chandler

THE WILDS. Día 6. Amazon Prime Video. Temporada 2. A las chicas varadas en la isla se suma otra isla de chicos adolescentes, que también deberán luchar por la supervivencia.

TEHERÁN. Día 6. Apple+. Temporada 2. Glenn Close se une al reparto del 'thriller' ganador del Emmy sobre una agente del Mossad que se infiltra en una peligrosa misión en Teherán que la pondrá a ella y a todos los que la rodean en grave peligro.

EL SONIDO DE LA MAGIA. Día 6. Netflix. K-drama adolescente coreano sobre la relación que se establece entre una chica que ha tenido que madurar demasiado rápido y un mago que vive en un parque de atracciones abandonado y que, pese a ser ya adulto, quiere seguir siendo niño.

PARES Y NONES. Día 6. HBO Max. Temporada 2

THE MAN WHO FELL TO EARTH. Día 9. Movistar Plus+. Drama de ciencia ficción inspirado en la novela de Walter Tevis (1963). Un alienígena (Chiwetel Ejiofor) llega a la Tierra en un punto de inflexión en la evolución humana y debe enfrentarse a su propio pasado para determinar nuestro futuro. Naomie Harris interpreta a Justin Falls, una brillante científica e ingeniera que debe enfrentarse a sus propios demonios en su intento por salvar dos mundos.

LA ACUSACIÓN. Día 10. Filmin. Miniserie alemana de los productores de 'Deutschland 86'. Está basada en un polémico caso de pederastia. Entre 1994 y 1997 en la ciudad alemana de Worms, 25 hombres y mujeres fueron acusados de dirigir una red de pornografía infantil. Los juicios se convirtieron en una tormenta de acusaciones y contrademandas.

BENDITA PACIENCIA. Día 10. HBO Max. Temporada 3

42 DÍAS EN LA OSCURIDAD. Día 11. Netflix. Inspirada en un caso real acaecido en Chile. Cuando Verónica desaparece, su hermana Cecilia se lanza a una carrera contrarreloj para encontrarla. Durante la búsqueda, tendrá que enfrentarse a la negligencia de las autoridades, los prejuicios sociales y el acoso de los medios de comunicación.

OUTMATCHED. Día 11. Disney+. Una pareja de Atlantic City trata de criar a sus cuatro hijos, tres de los cuales resultan ser unos pequeños genios.

EL CAZADOR. Día 11. Disney+

THE QUEST. Día 11. Disney+. Concurso inmersivo en el que ocho adolescentes de la vida real se sumergen en un mundo de ficción, Tierras Eternas. Allí deben salvar un reino y cumplir así una antigua profecía. A lo largo de ocho episodios, estos héroes viven en un mundo de fantasía repleto de castillos y realeza, con el apoyo de las Moiras, y donde una hechicera busca destrucción y poder.

HACKS. Día 12. HBO Max. Temporada 2. La complicada relación entre la legendaria cómica de Las Vegas (Jean Smart) y su joven guionista (Hannah Einbinder) evoluciona mientras ambas se embarcan por una gira por todo Estados Unidos.

BELLEZA SALVAJE. Día 12. Netflix. 'Thriller sudafricano'. Una modelo (Rosemary Zimu) pretende vengarse de los propietarios de una firma de belleza que, hace 15 años, probaron un producto tóxico con un grupo de niños que vivía en la calle.

EL ABOGADO DE LINCOLN. Día 13. Netflix. Serie basada en la saga de 'best-sellers' de Michael Connelly protagonizada por Mickey Haller (Manuel García Rulfo), un letrado que ejerce la abogacía en Los Ángeles, en el asiento trasero de su Lincoln. Su primer caso le llevará a defender a un famoso productor de Hollywood, acusado de asesinar a su mujer y al amante de esta. El propio escritor ejerce como guionista y productor ejecutivo, tarea que comparte con David E. Kelley ('Ally McBeal', 'Big Little Lies') y Ted Humphrey ('The Good Wife').

DESAPARECIDOS. Día 13. Amazon Prime Video. Temporada 2. Más casos de los agentes dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas.

CONVERSACIONES ENTRE AMIGOS. Día 15. HBO Max. Adaptación de la novela homónima superventas de Sally Rooney. Frances tiene poco más de 20 años y vive en Dublín, donde asiste al Trinity College con su mejor amiga, Bobbi. Las grietas comienzan a aparecer en su relación cuando conocen a la exitosa escritora Melissa y su esposo Nick y comienzan a pasar más tiempo con la pareja.

UN VAMPIRO EN EL JARDÍN. Día 16. Netflix. Manga sobre una chica y una vampira que aspiran a que sus dos mundos vivan en paz.

THE PALACE. Día 16. Cosmo. Berlín Oriental, 1988. El célebre teatro Friedrichstadt-Palast celebra el 40ª aniversario de la República Democrática Alemana con un gran espectáculo. De manera inesperada, una de sus bailarinas, Christine, se encuentra con su hermana gemela venida de la Alemania Occidental, Marlene. Ninguna de las dos sabía de la existencia de la otra y juntas tratarán de desentrañar el secreto que llevó a su separación. Para ello, urden un peligroso plan: adoptar la identidad de la otra y cruzar la frontera.

EL TIEMPO DE LA FELICIDAD. Día 17. Filmin. Temporada 2. Petróleo y riqueza en Noruega en una serie ahora ambientada a finales de los años 70.

¿QUIÉN MATÓ A SARA? Día 18. Netflix. Temporada 3. El desenlace de la exitosa serie mexicana, en el que Álex descubrirá qué le ha pasado a su hermana.

LA VIDA Y BETH. Día 18. Disney+. Amy Schumer protagoniza, produce, escribe y dirige esta serie que invita a reflexionar sobre nuestras propias aspiraciones. Interpreta a la Beth del título, una mujer que parece que lo tiene todo en la vida: un buen trabajo como distribuidora de vinos, una relación sólida con un hombre de éxito y un piso en Manhattan. Pero un incidente la obliga a regresar al pasado y la cambiará para siempre, descubriendo de verdad en quién quiere convertirse.

THE WALKING DEAD. Día 18. Disney+. Temporada 11 (segunda parte y última). En la temporada final de la serie, Daryl, Maggie y compañía emprenden una compleja misión con Negan, en la que se enfrentarán a los misteriosos Segadores. Mientras tanto, el grupo de Eugene debe integrarse en la Commonwealth para conseguir ayuda para Alexandría.

THE PASSAGE. Día 18. Disney+. En un futuro apocalíptico, un peligroso virus provoca la transformación de humanos en vampiros.

BANG BANG BABY. Día 19. Amazon Prime Video. Drama criminal ambientado en 1986. Una chica de 16 años que vive en un pequeño pueblo del norte de Italia descubre que su padre, al que crecía muerto, está vivo. Ese descubrimiento la llevará a verse involucrada en el peligroso mundo de la mafia.

LOVE, DEATH & ROBOTS. Día 20. Netflix. Temporada 3. Antología fantástica de animación ganadora del Emmy, que cuenta en la producción ejecutiva con Tim Miller ('Deadpool', 'Terminator: Destino oscuro') y David Fincher ('Mindhunter', 'Mank'). Los nuevos episodios abarcan desde el descubrimiento de un mal ancestral hasta un apocalipsis muy cómico.

GHOST IN THE SHELL: SAC 2045. Día 23. Netflix. Temporada 2. Manga. Las Fuerzas Especiales de la Sección 9 se enfrentan a una amenaza para toda la humanidad.

MANAYEC. Día 25. Filmin. 'Thriller' criminal israelí que revela el inframundo oscuro que hierve bajo la fachada de la policía.

WU-TANG: AN AMERICAN SAGA. Día 25. Disney+

SOSPECHOSAS INESPERADAS. Día 25. AMC. Comedia dramática australiana protagonizada por Miranda Otto. El robo de un collar de 16 millones de dólares a una empresaria filipina saca a la luz la peor cara de la 'jet set' australiana y desvela las grietas de la alta sociedad de Sídney, con rivalidades ocultas, negocios turbios y asuntos prohibidos.

PAPÁS POR ENCARGO. Día 25. Disney+. El día de su 13º cumpleaños, una chica recibe las llaves de una furgoneta para volver a reencontrarse con su madre. Pero a sus tres padres adoptivos no les hace demasiada gracia la idea.

FANTASY ISLAND. Día 25. AXN White. En Fantasy Island, un lujoso 'resort' donde se cumple literalmente cualquier fantasía solicitada por los huéspedes, la dueña el hotel tratará de mantener el legado de su familia tras dejar de lado sus propias ambiciones.

PRETTY HARD CASES. Día 26. Cosmo. Temporada 2. Las detectives Samantha Wazowski y Kelly Duff regresan con una segunda temporada cargada de nuevos retos, tanto en lo personal como en lo profesional.

SEARCH PARTY. Día 27. TNT. Temporada 5 (última)

WEEDS. Día 28. HBO Max. Serie completa. Una madre recién enviudada acaba vendiendo marihuana a sus vecinos para poder mantener el nivel de vida de clase media a la que ella y sus hijos estaban acostumbrados.

YO MATÉ A MI MARIDO. Día 29. Calle 13. Una mujer víctima de malos tratos es acusada de la muerte de su marido. Pero el día del juicio, descubre que él está vivo.

INTUICIÓN CRIMINAL. Día 30. AXN. Temporada

DÍAS DE GALLOS. Día 30. HBO Max. Serie argentina se adentra en el competitivo mundo de las batallas de 'freestyle rap', a través de las historias de Rafaela, León y Andy, tres jóvenes que quieren ganarse un lugar en las famosas batallas de gallos.

PARLIAMENT. Día 31. Filmin. Temporada 2. Diez nuevos episodios de las aventuras de Sammy, el displicente asistente del Parlamento Europeo.