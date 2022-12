'Caleidoscopio', 'Monster' y otras series para ver esta semana

Cada semana se estrenan nuevas series, regresan otras conocidas y queridas, y la agenda se puede volver fácilmente imposible. En esta sección hacemos cinco propuestas con las que, en principio, es imposible equivocarse.

1. 'F.C. Barcelona: Una nueva era' (Prime Video, miércoles)

El 14 de agosto de 2020, el Barça sufría uno de los resultados más demoledores de su historia: aquel 2-8 ante el Bayern en Lisboa, en cuartos de final de la Champions. Ahora, una serie de cinco episodios sigue el proceso de reconstrucción emprendido por el club más o menos desde entonces: de la renovación de la plantilla del primer equipo a la regeneración económica de la entidad. Se promete una visión de los cambios desde dentro, con imágenes exclusivas y momentos de lacerante realidad.

2. 'Documentary now! (temporada 4)' (AMC+, jueves)

Aunque siga pareciendo increíble, existe (y sobrevive) una comedia dedicada a parodiar documentales reputados: 'Documentary now!'. No va por la 53ª temporada, como se anuncia con los nuevos capítulos, sino por la cuarta, pero sigue teniendo mérito. En esta nueva entrega podemos esperar versiones humorísticas del cine de Werner Herzog y Agnès Varda, 'Lo que el pulpo me enseñó' (en combinación con la obsesión reciente por los estafadores) o 'Vogue, el número de septiembre', esta última protagonizada por Cate Blanchett.

3. 'Machos alfa' (Netflix, viernes)

Los hermanos Alberto y Laura Caballero, creadores de 'La que se avecina' y 'El pueblo', debutan en Netflix con la historia de cuatro amigos cuarentones (Fernando Gil, Fele Martínez, Raúl Tejón, Gorka Otxoa) que tratan de adaptarse a la nueva masculinidad y el feminismo. Su camino no será de rosas: "A mi masculinidad no la deconstruye ni Dios", oímos decir a Raúl (Tejón) en el tráiler. Es una comedia, pero que siga existiendo gente así para caricaturizar tiene bastante de drama. Será todo un éxito.

4. 'Caleidoscopio' (Netflix, domingo)

Cuatro años después de 'Bandersnatch', el episodio interactivo de 'Black mirror', Netflix vuelve a aprovechar las fiestas navideñas para lanzar un experimento narrativo. Esta vez no se elige aventura, sino forma de seguirla. Los seis episodios de esta serie de atracos pueden verse en el orden que uno prefiera, sin que ello perjudique a nuestra comprensión global de la historia. Cada uno tiene el nombre de un color y se desarrolla en un punto distinto en el tiempo. Elige tu propia cronología.

5. 'Monster' (Netflix, domingo)

El mismo domingo, la plataforma da la bienvenida a su catálogo a este clásico del 'anime' de 2004, adaptación del manga homónimo de Naoki Urasawa. La historia gira en torno a Kenzo Tenma, un neurocirujano japonés que, desobedeciendo al director del hospital de Düsseldorf donde trabaja, toma una decisión con consecuencias inesperadas a largo plazo. Según sus mayores defensores, no es que esté a la altura del original, es que incluso lo supera de pleno, sobre todo en el apartado visual.