A José Luis García Pérez (Sevilla, 1972) le estamos viendo últimamente haciendo papeles de villano. Le ha pasado en las series 'Las noches de Tefía', 'El regreso de la espía' y 'La noche más larga', y ahora con 'Honor', la ficción de Atresplayer sobre un juez (Darío Grandinetti) que decide ayudar a su hijo cuando este le confiesa que ha atropellado a un motorista y se ha dado a la fuga. La víctima es el vástago del mafioso al que interpreta este actor de voz rota.

Se está aficionando a hacer de hombre peligroso.

Yo no le tengo afición, me ven así. Afortunadamente he podido hacer muchos personajes distintos a lo largo de mi carrera, más buenos, más malos, pero siempre con un conflicto interior, que es lo que a mí me atrae. Me interesan mucho más sus contradicciones que sus certidumbres.

Su personaje en 'Honor', Vicente, también tiene contradicciones porque es un peligroso mafioso pero, a la vez, puedes entender su reacción visceral porque han matado a su hijo.

Una de las preguntas claves de la serie, no solo de mi personaje sino también del de Darío Grandinetti, es: ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar un padre por su hijo? En un personaje como el mío me interesaba que el espectador pudiera incluso encariñarse con el mal, y desde ahí es donde he intentado trabajarlo. Su parte negativa ya estaba en el guion y yo lo que quería era dibujar la otra parte, la del amor de un padre, y cómo ese amor se ve destruido por un accidente y una posterior ocultación. Te planteas: ¿qué ocurre si el malo tiene razón?

Pero parece que él, más que justicia, busca venganza.

Ahí está una de las contradicciones. Si buscase justicia la buscaría de otra forma. Él la busca desde el dolor, la rabia y la venganza. Ahí podría estar el error, o no, del personaje de Vicente.

'Honor' está basada en una serie israelí, que ya tuvo una adaptación estadounidense, 'Your honor', protagonizada por Bryan Cranston. ¿Las vio?

No vi la israelí pero sí la americana. Como buen seguidor de Bryan Cranston, y por lo tanto de 'Breaking Bad', devoro cada producto suyo que aparece. Devoré 'Your honor' y me quedé muy enganchado a mi personaje, más que al de Cranston, porque el actor juega con una dualidad muy potente. Cuando surgió la oportunidad de trabajar en la tele española daba saltos de alegría, porque me parece que son personajes muy complejos.

¿Le daban miedo las comparaciones con la serie americana?

No. Creo que en la nuestra hay algo muy distinto. Se ha buscado lo local. Se ha rodado en Sevilla y Cádiz, con lo cual los acentos están muy presentes y se vuelve una historia muy nuestra, y ahí es donde creo que está el gran valor de esta versión. Además, como trata de amor, de dolor y venganza, en realidad es una historia internacional.

Usted es también hombre de teatro. Ahora que está habiendo cancelaciones de algunas obras, ¿cómo lo ha vivido?

Lo vivo desde el dolor, la impavidez y la rabia más absoluta. ¿Qué sentido tiene cancelar ningún tipo de expresión artística? Si vamos así, podemos empezar por las filiaciones políticas de los intérpretes y de los cantantes y acabar por su color. Todo es cuestión de empezar. Es una espita que se abre muy fácilmente y se cierra con mucha dificultad, así que no podemos permitir que esa espita se vuelva a abrir.

Parecía que solo era cosa del pasado.

Es revivir los peores capítulos de nuestra historia. Para mí el teatro es una gran suerte. En cine y televisión trabajo dando voz a las historias que otros quieren contar, pero en el teatro soy actor, director y productor, las obras tienen mi voz y hablan de lo que quiero. Ante la posibilidad de que alguien quiera acallar mi voz lo va a tener difícil.