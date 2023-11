2024 tendrá menos grandes series de Hollywood: un repaso a las cancelaciones y los retrasos

Echar un vistazo a los estrenos de series para noviembre puede conducir a la sorpresa. ¿Dónde está esa estricta dosificación derivada de las huelgas? ¿Es normal que, todavía sin resolverse el conflicto con los actores, lleguen a nuestras pantallas alrededor de sesenta nuevas series o temporadas, incluyendo lujosas adaptaciones literarias ('La luz que no puedes ver', 'The Buccaneers: aristócratas por amor'), espectaculares extensiones de franquicia ('Monarch: el legado de los monstruos'), cuidados 'animes' ('Scott Pilgrim da el salto'), nuevas creaciones de autores de culto ('Asesinato en el fin del mundo', de la gente de 'The OA') o la (primera parte de la) temporada final de un título bandera de Netflix ('The Crown')?

Una cifra y una oferta como estas sugieren que, ciertamente, las plataformas tenían suficiente material en nevera para sobrevivir a la doble huelga en el corto plazo. En el caso de Netflix, la abundancia se explica en parte por la mayor ventaja de este 'streamer' respecto a sus competidores: el hecho de que esté presente y produzca en muchos otros países aparte de Estados Unidos. Aunque los productores de Hollywood quieran pensarlo, el mundo no se ha quedado medio huérfano de entretenimiento en los últimos meses. Tanto en Netflix como a través de otras vías, el espectador se ha podido zambullir incluso más que de costumbre en producciones europeas, asiáticas o latinoamericanas con tanto atractivo como las series que estrenaba HBO los domingos.

Series canceladas y pospuestas

Terminada 'Succession', y a la espera del estreno de 'True detective: Noche polar' a mediados de enero, a HBO le está costando dar con nuevas series emblemáticas para ocupar el vacío dejado por la saga de los Roy. 'The idol' no estaba a la altura del desafío y 'Tiempo de victoria: La dinastía de los Lakers', aún siendo mejor, perdió casi la mitad de público en su segunda temporada.

Ambas figuran en el denso listado de series canceladas durante el frenesí de recortes y depuración derivado (solo en parte, porque un primer catalizador fue la chocante pérdida de usuarios de Netflix en 2022) de la desaceleración laboral. Solo en HBO o Max, también han caído la rompedora serie de 'sketches' 'A black lady sketch show' y la memorable sátira del mundo pop 'The other two'. Paramount+ (cuyo material nos llega a través de SkyShowtime) ha cancelado revisiones de propiedades intelectuales como 'Grease: Rise of the Pink Ladies' y 'Atracción fatal' o el 'thriller' con Kiefer Sutherland 'Rabbit hole'.

Prime Video accedió a dar una segunda (breve) temporada a 'Elllas dan el el golpe' antes de usar las huelgas como excusa para dar marcha atrás, igual que hizo con la renovación de la carísima 'The peripheral'. Apple TV+ desistió de rehacer el clásico 'Metrópolis' del brazo de Sam Esmail, creador de 'Mr. Robot'. De lo más superfluo ('Cómo conocí a vuestro padre') a lo más grande ('The Great'), todo ha sufrido en esta corrección del mercado.

Ni 'Euphoria', ni 'The White Lotus' ni 'The last of us' hasta 2025

Por otro lado, aquello que ha sobrevivido podría tardar en llegar. Lo comentaba el pasado jueves Casey Bloys, CEO de contenido de HBO y Max, en un evento para la prensa en Nueva York: ni 'Euphoria', ni 'The White Lotus' ni 'The last of us' tendrán probablemente nuevas temporadas hasta 2025; también es demasiado optimista esperar 'Welcome to Derry', la precuela de 'It', para el año próximo. Ya en territorio Netflix, seguramente habrá que esperar también un año extra para las quintas y últimas temporadas de 'Stranger things' y 'You' o la cuarta de 'Emily en París'. Tras conseguir capear la volatilidad en 2023, las plataformas se enfrentan a un 2024 algo más incierto.

Todas estas alteraciones tienen su equivalente en el calendario cinematográfico: la versión en imagen real de 'Blancanieves', la parte 2 de 'Misión imposible: sentencia mortal', la nueva secuela de 'Avatar' o la próxima apuesta original de Pixar, 'Elio', han saltado igualmente a 2025, y el siguiente filme del universo 'Star Wars' no llegará finalmente ese año, sino en 2026.

La naturaleza se está curando

Mientras actores y estudios acaban de acortar posiciones, se trabaja ya sin descanso en la escritura de nuevo material. Muchas salas de guionistas fueron rearmadas a principios de octubre, en cuanto acabó la primera huelga. Entre las primeras series en reactivarse estuvieron 'Anatomía de Grey', '9-1-1', 'Colegio Abbott' o 'Yellowjackets'. Según una información reciente de 'Deadline', también la sala de guionistas de 'And just like that…' está en funcionamiento.

2024 traerá menos grandes estrenos estadounidenses de los esperados, pero las plataformas tienen todavía algunos ases en la manga. Por ejemplo, Apple trae en enero 'Los amos del aire', secuela espiritual de 'Hermanos de sangre' con Tom Hanks y Steven Spielberg en la producción. Del acuerdo de Prime Video con Lisa Joy y Jonathan Nolan (el dúo de 'Westworld') llegará en abril 'Fallout', basada en el famoso videojuego de rol posapocalíptico. Disney+ acaba de confirmar una tercera temporada de 'The Bear' para el próximo año. Y el mismo Bloys que rebajaba nuestro entusiasmo con el prospecto de más 'Euphoria' ha prometido el regreso de 'La Casa del Dragón' para el próximo verano; antes, Larry David volverá a hacer las delicias de los misántropos con la decimosegunda temporada de su telecomedia.

Más allá de la 'Peak TV'

Una vez se dé carpetazo definitivo a la doble huelga, la televisión estadounidense no volverá a ser la misma, lo que no significa necesariamente que vaya a ser peor. Los guionistas, así como, en principio, los actores, saldrán del trance con condiciones mejoradas y más ventajosas, además de una sensación de protección respecto a los instrumentos de la IA.

Los espectadores quizá tendrán unos pocos menos títulos entre los que elegir, pero es que el volumen de la época de la 'Peak TV' –560 series originales en 2021 y 590 en 2022, según las cuentas del ejecutivo de FX John Landgraf– era inasumible incluso para quienes nos dedicamos profesionalmente a ver televisión. Solo esperemos que entre un tiro seguro y el siguiente, la industria siga dejando espacio a las ideas originales y a los cineastas con ganas de experimentar en el formato serie y hacerlo, además, con holgura presupuestaria.

"Aunque doloroso en un primer momento, el estallido de la burbuja podría ser bueno a un largo plazo", decía a 'Deadline' Frank Sponitz, antiguo ejecutivo de 'Expediente X', durante el último mercado audiovisual Mipcom. "Hay demasiada televisión. Muchos programas no se deberían haber hecho y muchas cosas buenas pasaron inadvertidas por esa profusión. Daremos con un modelo de negocio más racional que será mejor para todos nosotros".