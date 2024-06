Jeremy Renner: "Volver a un rodaje era el salto a la vida que necesitaba dar"

El guionista y director Taylor Sheridan ya es en sí mismo una estrella, pero sus series están, además, cargadas de 'star power'. 'Yellowstone' era (hasta hace poco) la serie de Kevin Costner. En '1923', una de las precuelas de aquella, comparten protagonismo nada menos que Helen Mirren y Harrison Ford. 'Special Ops: Lioness' cuenta con Nicole Kidman entre sus reclamos. Y en 'Mayor of Kingstown', es Jeremy Renner, el soldado desactivador de bombas de 'En tierra hostil' u Ojo de Halcón del UCM, entre otras cosas, quien da vida al personaje titular, escurridizo intermediario entre presos y diferentes facciones del exterior en una ciudad donde la única industria es la carcelaria.

Su tercera temporada llega mañana, jueves, a SkyShowtime, pero algunos pensaron que nunca llegaría a verse. O no al menos con Renner como protagonista. A principios del año pasado, el actor de la saga 'Misión: Imposible' rozó la muerte tras ser arrollado en su casa de Reno (Nevada) por su propio quitanieves, una máquina de más de 6.000 quilos. Acabó con 38 huesos rotos y tuvieron que reconstruirle la caja torácica con metal, material que también se usó, por ejemplo, para sostenerle la cuenca de un ojo y reconstruir una de sus piernas. En las redes se le empezó a describir, con menos sorna que admiración, como el verdadero Iron Man.

Viéndole frente a frente, aunque sea de forma virtual, nadie diría que ha pasado por lo que ha pasado. Su aspecto exterior es idéntico al conocido, y su humor parece inmejorable. Nada hace sospechar que el hombre delante de ti tiene todavía que pasar cada día por estrictas rutinas de rehabilitación. "Sí, sí, hago un montón de cosas", comenta a El Periódico, del mismo grupo editorial, en entrevista exclusiva para España. "Pero me siento bien, me siento fuerte. Y, sobre todo, me siento afortunado por estar aquí”.

Los desafíos del rodaje

Pregunto a Renner si no tuvo dudas al volver al trabajo este pasado enero. ¿Puede que fuera demasiado pronto? ¿O, al contrario, aquello se podía ver como parte de su terapia? "Hubo un poco de las dos cosas –admite–. E íbamos a empezar incluso antes de lo que lo hicimos, pero después llegó la huelga de actores y tuvimos que retrasarlo. Eso me permitió ganar tiempo para estar más a punto. En aquel momento no estaba preparado".

Y, en realidad, en enero tampoco. Lo que antes era su día a día más habitual tenía ahora un poco de angustiante carrera de obstáculos: "Todo era un riesgo. Además, me había acostumbrado a una vida muy concentrada en mi casa, donde tengo todo el equipo de rehabilitación y sigo a rajatabla la agenda de ejercicios. Ahora tenía que reubicar mi vida e integrarme en un set de rodaje. Por otro lado, precisamente ese era el salto a la vida que necesitaba dar. Tuve mucho apoyo y afecto de toda la gente involucrada en la producción. Ahora me siento diez veces más fuerte de lo que me sentía en enero".

Pero, Jeremy, si en el primer episodio ya estabas dando una tunda a un par de tipos en un callejón… "Después de rodar esa escena, estábamos todos llorando [risas]. Porque no sabíamos si iba a ser posible o no. Al final conseguí hacerlo y todo fue bien. Creo que debido a ello, los guionistas se animaron a escribir más escenas de ese estilo. ¡Me tocó disciplinar a más gente! [risas]".

En el Sheridan-verso

Como señalábamos al principio, 'Mayor of Kingstown' es (co)creación de Taylor Sheridan, el guionista (antes actor) revelado con 'Sicario', confirmado con 'Comanchería' y consolidado como director con un tercer neo-wéstern, 'Wind River', primera colaboración con Renner. El actor encarnaba a un rastreador profesional que investigaba, mano a mano con la agente del FBI encarnada por Elizabeth Olsen, el asesinato de una joven en la reserva de nativos americanos del título. "Siempre he sido fan de Sheridan", dice Renner. "Escribe de una manera singular. Sus guiones se basan mucho en la violencia, pero también son realmente delicados y poéticos. Ese contraste me parece fascinante. Es como si estuvieras viendo a un monstruo gigante sujetando a un niño y no supieras por dónde va a salir, si va a estrujarlo o a darle mimos. Es estimulante trabajar con esa idea. Y, claro, también verla como espectador. A la gente le encanta".