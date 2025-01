"Yellowstone", el último rodeo de los cowboys del siglo XXI

Hace años que se viene hablando de la muerte del western, pero siempre aparece un título que lo revitaliza. Curiosamente, buena parte de esos proyectos desde la década de los 90 han estado ligados a la figura de Kevin Costner, la estrella principal de Yellowstone. La serie se acaba de despedir de su audiencia y está más viva que nunca. SkyShowtime tiene en marcha varios spin offs sobre las peripecias de la familia Dutton, a pesar de haber tenido que superar el trago de quedarse sin su estrella principal en el tramo final de la serie. Su creador, Taylor Sheridan, se ha convertido en el showrunner más prolífico de la plataforma y sus proyectos se van sucediendo sin respiro, de manera que en los últimos meses parece como si permanentemente se estuviera estrenando alguna de sus series.

Recién acabado el tramo final de la quinta temporada de Yellowstone, ahora está en antena Landman, una historia ambientada en el negocio del petróleo protagonizada por Billy Bob Thorton y Demi Moore; el 23 de febrero tendremos la segunda temporada de 1923, uno de los spin offs de Yellowstone protagonizado por Harrison Ford y Hellen Mirren; pero es que estas semanas anteriores ya hemos tenido la segunda de Lioness y la de Tulsa King y la tercera de Major of Kingstown. Lo dicho, un no parar de estrenos. Pero a pesar de todo este aluvión de títulos, tenemos que recordar que todo empezó con Yellowstone.

La acción de Yellowstone nos traslada al estado de Montana en Estados Unidos, en la frontera con Canadá, una extensión de terreno de más de 380.000 kilómetros cuadrados (superior a la superficie de países como Japón y Alemania) con una población equivalente a la de provincias españolas como Alicante o Las Palmas. Esto se traduce en grandes extensiones de naturaleza: verdes campos amplios, bosques, lagos y montañas nevadas donde la ganadería y la agricultura son las principales actividades económicas. En este entorno, se levanta el rancho de los Dutton, construido con la sangre y el sudor de sus antepasados, como nos han venido mostrando las precuelas de la serie. De esta manera, se han convertido en una de las familias más poderosas del estado, sacrificios y esfuerzos que les han acabado acostumbrando a que las cosas se hagan a su manera. El clan conserva las viejas formas de los rudos cowboys de antaño, de tiempos en los que se colgaba de un árbol a los ladrones de ganado como medida disuasoria en unos terrenos donde no podían llegar las leyes de los hombres. El problema es que estamos en el siglo XXI.

En el clásico de John Ford "El hombre que mató a Liberty Valance" (1962), John Wayne interpretaba al vaquero John Doniphon que, tras conocer a un abogado idealista (James Stewart) que cree en la ley y el orden, comprende que los días del salvaje oeste han quedado atrás. Doniphon es un residuo de un mundo obsoleto y debe apartarse para dejar paso a otro modo de vida más civilizado. Los Dutton bien podrían ser como ese vaquero interpretado por John Wayne, pero lo que se les viene encima no necesariamente es un avance. El estado ha caído bajo la mirada de especuladores que pretenden poner en peligro la integridad del territorio con la construcción de aeropuertos, campos de golf, pistas de esquí y macrourbanizaciones con vistas a la montaña. Proyectos que convierten los casinos de los nativos de la tribu vecina en una anécdota.

En este contraste entre el viejo mundo y el nuevo, los modos de solucionar las cosas de los Dutton bien parecen los de la saga El Padrino. Y es que, muy a menudo, lo acaban haciendo a la vieja usanza, a tiros. Y además cuentan con el control de los resortes del poder para esquivar cualquier problema legal que les puedan causar sus expeditivos métodos. Los espectadores ya están familiarizados con lo que significa "llevar a alguien a la estación". Kevin Costner interpreta al patriarca, John Dutton, que trata de preservar el legado familiar. Del mismo modo que a Logan Roy en Succession, le preocupa que sus hijos no estén a la altura del reto.

Siguiendo con el símil de El Padrino, Kayce (Luke Grimes) es el que parece acabará como el sucesor. Casado con una mujer de la tribu Broken Rock, ha estado apartado de los negocios familiares, pero la crisis con la que arranca la serie le hace volver al nido, como Michael Corleone (Al Pacino) en la cinta de Coppola. La presencia de los indígenas parecía que iba a ser una amenaza o el germen de una historia a lo Romeo y Julieta, pero al final se han convertido en aliados de los Dutton, por aquello de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Siguiendo con el repaso al clan, Jaime Dutton (Wes Bentley) representa la cara más política de la familia. Podría haber sido el Tom Hagen de la serie, pero al final resulta ser el Fredo del clan. Los que han visto El Padrino saben que esto es un spoiler, aunque era algo que nos veíamos venir desde hacía mucho tiempo.

Y por último, tenemos a Beth Dutton (Kelly Reilly), quien ha ido trepando episodio tras episodio para convertirse en uno de los mejores personajes de la serie. Atormentada por sus propios demonios internos, un arrollador carácter y una lengua que haría sonrojarse hasta al sicario más frío y sanguinario, el porqué no ha ganado un Emmy a estas alturas es uno de los grandes misterios de la industria televisiva. Su interpretación ha marcado a toda una manera de presentar a los personajes femeninos en el resto de las series de la franquicia de Sheridan, ambientadas en un mundo rudo de hombres. Mujeres fuertes y complejas que desafían los estereotipos del género en el western. Así en 1923, tenemos que, por mucho que Harrison Ford (el hombre que fue Han Solo e Indiana Jones) sea el protagonista, la veterana actriz Hellen Mirren se come la pantalla en casa una de sus apariciones. Por no hablar de Isabel May que en 1883, la otra precuela, encarnó a Elsa Dutton, la joven que veía el viaje al oeste como una gran aventura e iba cambiando su mirada cada vez que la muerte se encontraba en el camino de la caravana y nos partió el corazón al final de la miniserie. Su papel ha sido tan relevante que siguió como narradora en a serie 1923 y también su voz hizo acto de presencia en el episodio final de Yellowstone.

La serie se ha convertido en uno de los grandes éxitos de la televisión americana, pero cuando se encontraba en la cima, se encontró con un gran problema. Kevin Costner se iba porque tenía que sacar adelante sus propios proyectos. La marcha de la estrella ha obligado a precipitar el final de la serie. El desenlace que hemos visto es el que estaba pensado ya desde el inicio, nos han dicho los creadores de Yellowstone Esto ha obligado a que, en lugar de durar dos o tres temporadas más, se haya tenido que meter el tijeretazo a mitad de la quinta y pisar el acelerador. Lo que hemos visto era precisamente lo que estaba pensado para el final de la serie. Esta quinta temporada había empezado por todo lo alto con John Dutton en el cargo de gobernador del estado, dispuesto a hacer ley su voluntad y evitar desde el cargo que los especuladores echen a perder todo. Hemos echado de menos más escenas de cómo se desenvuelve el gobernador en el terreno de la política. La trama de la muerte de lobos protegidos, que parecía que iba a ser tan importante, se ha quedado diluida como un azucarillo por causas de fuerza mayor.

La marcha de Costner se ha solventado con un recurso a lo Juego de Tronos. ¿Quién se acuerda de Ned Stark? Su abrupto final es el que marca el impulso para que los episodios finales pongan un colofón a la historia, aunque por en medio nos hayan tenido que colar escenas del traslado de las reses a otro estado que son un tanto de relleno, pero que debían haberse quedado escritas o rodadas y tenían que aprovecharlas de algún modo. Aunque parece que el rancho de los Dutton ha muerto en el desenlace, al igual que ha pasado con la serie y sus títulos derivados, también hay otros ranchos Dutton con los que los vaqueros podrán seguir cabalgando y dormir al raso mirando a la luna.