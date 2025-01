Las 10 series que no te puedes perder este febrero

La tercera temporada de 'The White Lotus' destaca entre los estrenos de series de las plataformas de 'streaming' para este febrero, donde también hay espacio para la realeza ('La vida breve', 'Wolf Hall', 'Su Majestad'); comedias románticas ('A muerte', 'Valeria'), 'thriller' ('The Agency', 'Día Cero'), acción en la época victoriana ('Mil golpes') y el regreso de una mítica serie juvenil española ('FoQ: la nueva generación').

WOLF HALL: EN LA CORTE DEL LOBO

Día 3. Movistar Plus+

Drama histórico de la BBC británica que adapta los dos primeros libros de la trilogía de Thomas Cromwell, 'En la corte del lobo' y 'Una reina en el estrado', escritos por Hilary Mantel, desde el matrimonio entre Enrique VIII y Ana Bolena hasta la ejecución de ella cuatro años más tarde. Galardonada con el Globo de Oro a mejor miniserie en 2016, cuenta con Mark Rylance, Damian Lewis, Claire Foy y Tom Holland al frente del reparto. El día 24 también llega la segunda temporada, 'Wolf Hall: el trueno en el reino', que la BBC estrenó a finales del año pasado, centrada en los cuatro últimos años de Cromwell.

A MUERTE

Día 5. Apple TV+

Dani de la Orden, el director de 'Casa en flames', propone una comedia romántica poco convencional con Barcelona como telón de fondo, en la que los protagonistas se conocen en momentos bastantes complicados de sus vidas. Sobre todo él, el responsable Raúl (Joan Amargós), al que le acaban de diagnosticar un cáncer de corazón y también ha roto con su novia (Paula Malia), con la que estaba a punto de iniciar un vida en común. Tampoco le van demasiado bien las cosas a Marta (Verónica Echegui), una creativa publicitaria alérgica al compromiso que acaba de descubrir que está embarazada.

THE AGENCY (LA AGENCIA)

Día 10. SkyShowtime

'Thriller' de espionaje internacional protagonizado por dos estrellas: Richard Gere y Michael Fassbender. Este último es un agente encubierto de la CIA al que ordenan abandonar su vida secreta y regresar a la comisaría de Londres, donde se reencontrará con un viejo amor. Su jefe (Gere) tiene un pasado lleno de historias tras servir como agente encubierto durante ocho años.

LA VIDA BREVE

Día 13. Movistar Plus+

Cristóbal Garrido y Adolfo Valor ('Reyes de la noche', 'Días mejores') sacan punta humorística del reinado más breve de la historia de España, el de Luis I (Carlos Scholz), el hijo de Felipe V (Javier Gutiérrez), que permaneció en el trono 229 días durante el año 1724. En ese periodo se enfrentó a una esposa francesa rebelde, a un padre enajenado y una madrastra conspiradora (Leonor Watling).

VALERIA

Día 14. Netflix. Temporada 4 (última)

El final de la serie centrada en la saga literaria de Elísabet Benavent. Las cuatro amigas afrontan nuevos retos adentrándose en la treintena: Valeria (Diana Gómez) tendrá que decidirse entre Víctor (Maxi Iglesias) y Bruno (Federico Aguado) y en su carrera profesional; Carmen (Paula Malia) afronta la maternidad junto a Borja; Nerea (Teresa Riott) busca el equilibrio entre su vida profesional como autónoma y la estabilidad con Georgina, y Lola (Silma López) debe asumir la juventud de su última pareja, Rai.

THE WHITE LOTUS

Día 17. Max. Temporada 3

Una de las comedias (negras) más premiadas de los últimos años, que en cada temporada cambia de ubicación y protagonistas, aunque siempre esté ambientada en un 'resort' de lujo durante una semana. Ahora, la sátira social se desarrolla en un exclusivo hotel tailandés, donde los empleados tienen que lidiar con los caprichosos huéspedes. Los nuevos episodios cuentan, entre otros, con Leslie Bibb, Carrie Coon, Walton Goggins, Sarah Catherine Hook, Jason Isaacs, Lalisa Manobal y Michelle Monaghan.

DÍA CERO

Día 20. Netflix

Eric Newman ('Narcos', 'Griselda') y Noah Oppenheim ('Jackie') tejen un 'thriller' a la medida de Robert De Niro. Interpreta al expresidente de EEUU que, tras un devastador ciberataque, debe encontrar a los culpables. La duda es si la verdadera amenaza procede de una potencia extranjera o viene de sus propias filas.

MIL GOLPES

Día 21. Disney+

Steven Knight, el creador de 'Peaky Blinders', retrocede ahora un poco más atrás, hasta el Londres victoriano de 1880, para sumergirse en el mundo del boxeo ilegal. En el peligroso barrio del East End de la época, un joven de origen jamaicano (Malachi Kirby) capta la atención de Mary Carr (Erin Doherty), la líder de la banda criminal Los Cuarenta Elefantes. Además, el hasta ahora rey del boxeo, Sugar Goodson (Stephen Graham), hará lo que sea para frenar su ascensión.

SOVIET JEANS

Día 25. Filmin

Comedia negra letona que se alzó con el Premio del Público y el del Mejor Actor (Kārlis Arnolds Avots) en el prestigioso festival CanneSeries. En la Letonia en 1979 bajo el estricto régimen comunista, un joven fanático de la música rock es enviado a un hospital psiquiátrico por razones políticas. Allí comienza a producir ilegalmente jeans falsificados con el resto de pacientes.

SU MAJESTAD

Día 27. Amazon Prime Video

Borja Cobeaga y Diego San José, artífices de 'Ocho apellidos vascos', convierten a Anna Castillo en la reina de España en esta comedia en la que la actriz de 'El olivo' interpreta a una princesa a la que todos consideran una irresponsable y una inútil. Pero cuando su padre, el rey Alfonso XIV, se ve salpicado por un escándalo, la joven tiene que ponerse al frente de la institución. ¿Será capaz de estar a la altura? Ernesto Alterio, como su secretario, deberá aconsejarle.

OTROS ESTRENOS Y REGRESOS

EL JOVEN SHELDON. Día 1. Disney+

EFECTOS SECUNDARIOS. Día 3. Max. Marshall y Frances, antiguos compañeros de laboratorio en el instituto, desentrañan una conspiración en la que están implicadas las grandes farmacéuticas y el gobierno para suprimir el conocimiento del secreto de un raro hongo que podría contener la solución para curar todas las enfermedades del mundo.

TOM Y LOLA. Día 4. AXN. Dos amigos íntimos y compañeros policías, Tom y Lola, acaban viviendo y trabajando juntos tras la ruptura del matrimonio de Tom.

SECRETS. Día 4. Filmin. Dos hermanos (un profesor de música adicto a las fiestas y las drogas y una arquitecta en crisis) luchan contra sus demonios personales mientras se esfuerzan por liberarse de patrones destructivos.

CELDA 211. Día 5. Netflix. Traslación al formato serie de la famosa película homónima de Daniel Monzón que logró ocho premios Goya, inspirada a su vez en la novela de Francisco Pérez Gandul. En esta ocasión la ficción recreará un motín ocurrido en un penal de Ciudad Juárez (México), con Diego Calva ('Babylon') al frente del reparto. Un abogado de derechos humanos se verá inmerso en la revuelta.

ENVIDIOSA. Día 5. Netflix. Temporada 2. Una treinteañera a punto de llegar a los 40 le da un ultimátum a su novio de toda la vida: o se casan o lo deja.

LOS CRÍMENES DE ARE. Día 6. Netflix. Una agente de policía suspendida del trabajo en Estocolmo decide mudarse a la casa de vacaciones de su hermana en Åre. Tras la desaparición de una joven, Hanna se ve abocada a investigar el caso. Con una situación familiar complicada y una comisaría en la que hay falta de personal, el policía local Daniel Lindskog tendrá que aceptar a regañadientes la ayuda de Hanna. La gran cuestión es: ¿podrán confiar el uno en el otro?

VINAGRE DE MANZANA. Día 6. Netflix. Dos mujeres decididas a curar enfermedades mortales mediante la vida saludable y el bienestar lo comparten con sus seguidores en los inicios de Instagram. Pero están engañándoles.

INVENCIBLE. Día 6. Amazon Prime Video. Temporada 3

CASSANDRA. Día 6. Netflix. Cuando una familia se muda a una vieja casa inteligente descubre que está controlada por una asistente virtual que intentará que no vuelvan a salir de allí.

ENTREVÍAS. Día 7. Netflix. Temporada 4.

SHETLAND. Día 11. Filmin. Temporada 7

SO LONG, MARIANNE. Día 11. Movistar Plus+. 'Biopic' de Leonard Cohen que narra la historia de amor que inspiró 'So Long, Marianne', una de sus canciones más emblemáticas.

ENTRE PAREDES. Día 12. Disney+. Marga y Martín ligan en una app sin saber que son vecinos.

COBRA KAI. Día 13. Netflix. Temporada 6. Tercera parte (últimos episodios)

EN LA VICTORIA O EN LA DERROTA. Día 13. Disney+. Animación. La primera serie original de Pixar Animation Studios sigue las historias entrelazadas de ocho personajes mientras se preparan para la final de un campeonato de sóftbol.

PERRITOS Y COMPAÑÍA. Día 13. Netflix. Serie infantil.

ROMPEHIELOS. Día 13. AMC+. Después de perder a su compañero, una guardacostas finlandesa trata de resolver una serie de extrañas desapariciones a bordo de un rompehielos varado. Galardonada con el premio Coup de Coeur en MipDrama, en Cannes.

PANDA. Día 13. Cosmo. Un expolicía vegano y pacifista lleva una vida tranquila en un bar de playa en la remota región de Camarga, al sur de Francia. Pero debe volver al servicio.

CASADA, ¿PERO A QUÉ PRECIO? Día 14. Netflix. Una mujer harta de vivir en casa de sus suegros conoce a su alma gemela en una aplicación de citas.

LUCES, CÁMARA, ¡AMOR! Día 14. Netflix. Un cinéfilo se enamora de una directora en ciernes.

FoQ: LA NUEVA GENERACIÓN. Día 16. Atresplayer. El instituto Zurbalán reabre sus puertas con esta secuela de la mítica serie de Antena 3 que comienza de luto. La pérdida de una alumna lleva a la cooperativa de padres que ahora dirige el centro a tomar una decisión: crear un grupo de apoyo para los estudiantes. Así, 11 adolescentes muy diferentes acaban compartiendo un espacio en el al principio chocarán pero luego irán limando asperezas... y enamorándose. Rocío Velayos, María Bernardeau, Biel Antón, Kiko Bena, Miguel Fernández, Esther Mejorada, Santiago Garzozi, Julia Camus, Carla Domínguez, Biel Castaño y Rocky dan vida a los jóvenes alumnos, con Israel Elejalde, Itziar Miranda, Silma López, Cuca Escribano, Alex Sie y Nany Tovar como profesores.

JAKOB. Día 18. Filmin. La historia del famoso criminal Radovan 'Jakov' Jakovic, un yugoslavo que ve en la mafia de tabaco en Suecia, en los años 90, la vía para tener la vida que siempre deseó.

LA HISTORIA DE MI FAMILIA. Día 19. Netflix. Un padre muy enfermo prepara a su caótica familia para que cuiden de sus dos hijos pequeños y afronten la vida sin él.

DETECTIVE TOURÉ. Día 19. Netflix. Un inmigrante guineano buscavidas es contratado como detective por una influyente empresaria de Bilbao.

CRIMEN, DE IRVINE WELSH. Día 19. Movistar Plus+. Temporada 2

CÓMO DEFENDER A UN ASESINO. Día 19. Disney+

REACHER. Día 20. Amazon Prime Video. Temporada 3

SLEBODA. Día 20. SkyShowtime. Una joven doctora en antropología cultural de Cracovia huye a las montañas con la intención de encontrarse a sí misma. Pero lo que encuentra es un cadáver.

DOC. Día 21. Movistar Plus+. Amy, una prestigiosa doctora que ha perdido a su hijo, sufre un accidente de tráfico que le provoca una amnesia parcial con el borrado de los últimos ocho años de su vida.

APARIENCIAS. Día 21. Apple TV+. Temporada 2

KRANK: BERLÍN AL LÍMITE. Día 26. Apple TV+. Gestionar una caótica sala de urgencias en el hospital más duro y abarrotado de Berlín no es una tarea fácil para la joven doctora Parker, que busca comenzar de nuevo en la ciudad después de que su vida en Múnich se fuera al garete.

YELLOWJACKETS. Día 26. Movistar Plus+. Temporada 3

COLEGIO ABBOTT. Día 26. Disney+. Temporada 4 (parte 1)

COYOTL, BESTIA VS NARCO. Día 27. Max. Situada en el norte de México, muestra la lucha de la región contra el crimen organizado y los problemas entre México y Estados Unidos.

NO MAN'S LAND. Día 27. Max. Temporada 2. Una familia lamenta la muerte de su hija en un atentado suicida. Mientras tanto, su hermano sospecha que sigue viva.

LOCKERBIE: EN BÚSQUEDA DE LA VERDAD. Día 28. SkyShowtime. Colin Firth es un padre coraje en esta serie basada en hechos reales que reconstruye el accidente del vuelo vuelo 103 de Pan Am que, en 1988, explotó sobre la localidad escocesa de Lockerbie 38 minutos después de despegar. Murieron 270 personas. Tras perder a su hija en esta tragedia, el doctor Jim Swire es nombrado portavoz de las familias de las víctimas del Reino Unido y se embarca en una travesía que anula por completo su confianza en el sistema judicial.