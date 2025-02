'La vida breve', la cómica historia verídica del rey más efímero de España (que escarba en la vida sexual de los Borbones)

Las monarquías son una fuente inagotable para libros, series y películas, pero hay un rey en España que no ha salido en demasiadas obras: Luis I, el hijo de Felipe V. Posiblemente, porque fue el más efímero en el trono, que ocupó solo durante 229 días: desde el 15 de enero de 1724 hasta su muerte el 31 de agosto de ese mismo año, fecha de su fallecimiento. Ese dato de su corto reinado fue el que captó el interés de Cristóbal Garrido y Adolfo Valor, creadores de títulos como 'Reyes de la noche', 'Cuerpo de élite' y 'Días mejores', que lo convierten en protagonista de su nueva serie, 'La vida breve', que llega a Movistar Plus+ este jueves 13 de febrero.

"Es un personaje del que prácticamente no se habían escrito libros, así que imagínate series y películas", comentan los creadores, que cuando empezaron a indagar en su biografía descubrieron el potencial que tenía tanto este monarca como las tres personas más cercanas a él. "Luis I (al que da vida Carlos Scholz) es un chico que fue completamente abandonado por su familia. Le dejaron con un cargo muy importante, no le hacían caso y todo el mundo esperaba de él algo que no estaba preparado para dar", afirman.

"Luego está Felipe V (al que da vida Javier Gutiérrez), su padre, con su locura, y que fue el primer rey que abdicó; su madrastra, Isabel de Farnesio (Leonor Watling), una tía superadelantada a su tiempo que se puso el reino a los hombros porque su marido era un señor incompetente; y Luisa de Orleans (Alicia Armenteros), su mujer, que ha pasado a la historia como una reina chiflada que en realidad era una tía que no quería estar ahí", señalan.

A pesar de basarse en hechos históricos, 'La vida breve' está enfocada desde la comedia. "No es algo premeditado, pero es nuestra forma de ver el mundo. Además, cuanto más escarbábamos en esta historia, más divertida y trágica nos parecía a la vez", justifica Valor. "Incluso nuestro asesor histórico nos dijo que tenía todo el sentido que fuera una comedia, porque todo lo que pasó es bastante disparatado", añade.

Historias hirientes, pero reales

De hecho, Garrido insiste en que "las cosas más locas, sangrantes e hirientes para los personajes son reales". "Nos pasó lo mismo con 'Reyes de la noche' (la serie inspirada en la guerra entre José María García y José Ramón de la Morena), que la gente pensaba que habíamos apretado mucho las tuercas pero muchas cosas que contábamos estaban documentadas en el periodismo de la época. Muchas veces, en vez de apretar las tuercas, lo que tenemos es que rebajar, porque Felipe V era un ser muy extremo", comentan.

La serie, por ejemplo, incide en la ajetreada vida sexual de los Borbones. "Felipe V tenía una pulsión sexual que está bastante extendida en la saga familiar y eso había que contarlo", subrayan. Y viendo los seis episodios, es inevitable pensar que ciertos aspectos de la monarquía del pasado nos remiten directamente al presente.

Paralelismos con la actualidad

"Esos son los accidentes felices que te vas encontrando. Vimos que Luis llega al trono con su padre vivo, que era algo insólito, porque los reyes se morían en la cama por muy incapacitados que estuviesen. Y no solo abdica, sino que además se queda en un destierro en el que no termina de sentirme muy cómodo y sigue empañando un poco la labor del hijo. Así que había cosas que, de repente, la conectaban directamente con el presente, había paralelismos que la hacían más actual, pero no fue algo buscado", confiesan.

Porque, sobre todo, la serie aborda también temas que no envejecen. "Las familias siguen teniendo secretos, los padres y los hijos siguen teniendo problemas, incluso en España continúan las mismas preocupaciones por pagar una vivienda digna. Esos son los temas que a nosotros nos atraían y hacían que la serie estuviera viva y que no fuese una cosa apolillada", reivindican.

Pepe Viyuela, Claudia Traisac, Carlos González, Jorge Usón, Eric Masip, César Tormo, Marta Hazas y Héctor Carballo completan el reparto de esta ficción que, a pesar de que narra anécdotas que parecen de lo más surrealistas, están documentadas. Y cuenta con Lalachus en uno de los episodios, en el que la cómica de 'La revuelta' hace un pequeño papel seduciendo a Luis I.