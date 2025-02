Javier Gutiérrez: "No sé si la monarquía tiene futuro en España"

'La vida breve', la nueva serie de Movistar Plus+, repasa con buenas dosis de humor el reinado más corto de la historia de España. Fue el de Luis I, que ocupó el trono tras la abdicación de su padre solo durante 229 días: desde el 15 de enero de 1724 hasta su muerte, el 31 de agosto de ese mismo año. Javier Gutiérrez da vida a Felipe V, su progenitor, que tuvo que volverse a poner entonces la corona, muy a su pesar, como recuerda el actor de 'La isla mínima' y 'Estoy vivo', uno de los más prolíficos del cine español. Aunque él confiese que sigue padeciendo el síndrome del impostor.

'La vida breve' es una comedia histórica, pero su personaje no lo pasa demasiado bien: está bastante enajenado, tiene visiones y ni siquiera quiere reinar.

Es un rey bastante particular. El capítulo que se cuenta en la serie es bastante desconocido para muchas españolas y españoles. Yo tenía alguna idea de aquel breve reinado, pero desconocía todos los entresijos, que es un poco de lo que va también nuestra serie. De Felipe V sí conocía algo más, aunque ahora he tenido la oportunidad de indagar un poco y me lo he pasado muy bien. Hay momentos que mueven a la hilaridad, a la comicidad, y otros que son auténticamente dramáticos, porque era un personaje con la salud mental muy quebradiza. En la serie hablamos de su primera etapa como rey, porque fue el más longevo, pero es que la segunda fue de una locura total. Era un tipo que temía hablar en público, que tenía visiones, que se paseaba desnudo por palacio e incluso se negaba a cambiarse de ropa porque temía que lo envenenasen a través de la vestimenta. En ese sentido ha sido un personaje delicioso a la hora de componer, pero también he tratado de que no solo moviese a la comicidad. Buceando un poco intentando encontrar la grieta de su tragedia personal para que el espectador entendiese de dónde viene su dolor.

Tampoco parece que le tuviera mucho apego a España. Él y su mujer, Isabel de Farnesio (Leonor Watling), la comparan sin parar con Francia y España no sale muy bien parada nunca.

¡Eso era auténticamente loco! Estábamos reinados por dos reyes que no eran españoles y que odiaban nuestro país, que vivían a espaldas de la problemática real del ciudadano de a pie. Si hoy nos quejamos, las brechas sociales que había en aquella época sí que eran abismales. Esa gente vivía en su burbuja palaciega y no entendía el día a día de los españoles. Hay que decir que a él, con 15 años o 16, siendo un adolescente, le dan una patada en el culo desde Francia, desde Versalles, que era un poco la Nueva York de la época, y lo envían a un país que desconoce, del que no tiene ni idea del idioma, y, por supuesto, detesta, porque venir a España es una imposición de su abuelo. Es un canje, como se hacía en aquella época, de seres humanos para luego reinar, entre unos y otros, no los designios del país, sino de Europa.

La serie muestra a Felipe V como un rey obsesionado con el sexo. Tiene una secuencia con un cuadro de su primera mujer de lo más peculiar. Se habla mucho de los Borbones y el sexo en esa serie.

Pues algo habrá, ¿no? A día de hoy se sigue hablando de algún Borbón y del sexo. Lo tenemos a la orden del día, en las revistas del corazón, en programas de televisión... En ese sentido hay cierto paralelismo entre ese desfogue sexual que había en aquel entonces y el que sigue habiendo ahora. Lo paradójico de Felipe V es que estaba obsesionado con el sexo, pero a la vez era un fanático religioso, con lo cual eso tenía que ver mucho para él con el pecado y se autoimponía unas flagelaciones cada vez que terminaba de realizar el acto sexual. Siempre tuvo ese conflicto en su cabeza. En la serie dice algo que me parece muy hermoso, que es que no le han enseñado a amar. Por eso a la hora de relacionarse con su hijo se ve claramente que no es capaz de dialogar y tratar con él, porque ya desde Francia tampoco ha sido educado para eso.

En 'La vida breve' hay escenas surrealistas, como cuando Luis I enferma y le llevan dos momias para que lo curen o la correspondencia con su padre para que le instruya a practicar el sexo, pero sus creadores insisten en que están basadas en la realidad.

Toda la serie es ficcionada, pero los hitos importantes de cada capítulo están contrastados con la documentación histórica a la que han accedido los guionistas y los directores. Hay momentos de la historia que mueven a la estupefacción y a la hilaridad, y yo creo que el espectador no va a dar crédito de ciertas situaciones que parecen muy marcianas, pero que fueron reales. Yo les remito a que vayan a cualquier libro de historia, que indaguen, que investiguen, estoy seguro de que a partir de la serie habrá muchos espectadores que querrán saber más todavía. En seis capítulos de media hora o de cuarenta minutos no se puede contar absolutamente todo, pero da una idea de cómo vivían, de cómo eran y de dónde venimos, cosa que por momentos es muy alucinante.

La serie está ambientada en el pasado, pero algunas cosas de las que habla nos recuerdan al presente. Como la abdicación del rey.

Bueno, es que al final no ha cambiado tanto. Yo puedo ver como algo anacrónico el hecho de que siga habiendo una monarquía. A día de hoy yo no sé si tiene futuro o no la monarquía en España, pero es cierto que pasan los siglos y sigue habiendo ciertos paralelismos que hacen pensar que la institución no se ha movido demasiado. O no ha habido lugar para que haya una cierta modernidad, aunque parezca que sí. Porque si escarbas un poquito, es una institución anquilosada en el pasado y en los cimientos de lo que fue.

Javier Gutiérrez, como Felipe V en 'La vida breve' / MOVISTAR PLUS+

¿Cree que los actuales reyes verán la serie de sus antepasados? ¿Se la recomendaría?

No sé si la verán o no. Espero que si lo hacen la vean como es, como un guiño a la historia, y les saque una sonrisa. Yo creo que es sano reírnos de nuestros propios problemas y sacarles punta. Forma parte de nuestra naturaleza española.

Hay muchas series sobre monarcas, pero lo que no es tan habitual es que se traten desde el humor.

No, y menos con una producción como la de esta serie. Parece que la comedia siempre va emparentada con tener menos recursos y eso se traduce en dinero, en decorados, en vestuario... Esta serie, más que una comedia, parece una hermana de 'The Crown', con ese lujo de detalles que hay en los palacios, en los vestidos... Y en ese sentido yo creo que es algo que nos tiene que enorgullecer a todos los que formamos parte del proyecto y también a los espectadores. Estamos en un momento en el que la ficción española luce músculo, y ojalá nos dure, porque ya toquemos el tema que toquemos, y desde el género que sea, yo creo que ahora mismo hay una ficción superlativa en nuestro país.

Este febrero Movistar Plus+ también ha estrenado 'Wolf Hall', una ficción británica sobre el reinado Enrique VIII, a Prime llegará 'Su Majestad', ambientada en la actualidad, pronto se estrenará 'Ena', sobre la reina Victoria Eugenia, en La 1... ¿Por qué gustan tanto las series de monarquías?

No creo que sea algo buscado, sino que han coincidido en el tiempo. Pero sí me parece que es interesante para el espectador revisitar o conocer aspectos del pasado que desconocíamos y que podemos verlos a día de hoy con la distancia, con la perspectiva que da el tiempo y alucinar con cómo éramos y de dónde venimos. Si a eso le sumas que las producciones de este tipo están cuidadas, son muy atractivas para el espectador porque se disfruta mucho de la belleza de los parajes.

Javier Gutiérrez y Leonar Watling, en 'La vida breve' / MOVISTAR PLUS+

Javier Olivares, el creador de 'El Ministerio del Tiempo', se quejaba de no haber podido hacer una serie sobre el rey emérito. Usted sí que hizo en teatro 'El rey', una obra de Alberto San Juan inspirada en Juan Carlos I. Pero ¿por qué cree que todavía existe ese tabú?

No tengo la menor idea. Entiendo que será por no meterse en charcos. Yo echo de menos no solo series sobre la monarquía actual, sino sobre la política actual, que realmente nos cuenten cosas que nos interesan a la ciudadanía. Que recuerde, últimamente de política solo ha habido aquella película que interpretaba maravillosamente Pedro Casablanc acerca de Bárcenas y poco más. Estamos rodeados de política y me causa estupor y extrañeza que no se traten estos temas desde la ficción. Igual que yo veo películas de otras nacionalidades donde sí se meten en esos charcos, nosotros andamos con mucho tiento a la hora de hacerlo. Echo en falta como espectador que me cuenten esas historias, y creo que esas producciones funcionan e interesan al espectador.

¿Cuando hicieron la obra sobre el rey se arrepintieron en algún momento de meterse en ese charco?

No, porque absolutamente todo lo que había escrito Alberto San Juan estaba documentado, y eso que se decían cosas muy bestias en algún momento, con lo cual no tuvo ningún problema legal.

Dice que sufre el síndrome del impostor. Cuesta creerlo, con todo lo que ha conseguido en su profesión.

Pues es cierto. Aquí nunca dejas de cuestionarte, y creo que es lo bueno, además, en una profesión en la que el 92% de compañeras y compañeros no viven dignamente de su oficio, no llegan al final de mes o les cuesta mantenerse dedicándose a esto. Formar parte del saco de privilegiados de ese 8% hace que uno muchas veces se cuestione y que mire por el retrovisor lo que viene detrás, que es gente con muchísimo talento que no ha gozado de las mismas oportunidades que tú. Porque en algún momento, igual que suena el teléfono, ¿por qué mañana no va a dejar de sonar? Es una espada de Damocles que pende siempre sobre nuestras cabezas. Pilar Bardem ya lo decía en sus memorias, que había un teléfono en el pasillo de su casa y cada vez que sonaba significaba que ese mes seguramente iban a poder comer y llegar bien a fin de mes, o si no sonaba pues tocaba apretarse el cinturón. No hemos cambiado mucho en ese sentido. Ahora mismo sí es cierto que han irrumpido las plataformas y parece que hay mucho más trabajo, mucha más oferta, pero sigue habiendo auténticos dramas en nuestro oficio. No todos son alfombras rojas, estrenos, premios, hay una trastienda dura y por momentos dramática para mucha gente de este sector.