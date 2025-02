Biel Antón, el 'cayetano' de 'FoQ. La nueva generación': "Las escenas de sexo no han sido incómodas"

En la nueva pandilla de 'FoQ. La nueva generación', la serie heredera de la mítica 'Física o Química', hay un personaje con madera de líder, aunque algunos lo tachen de pijo y 'cayetano'. Es Pelayo, el novio guaperas de la chica más popular del instituto Zurbarán, Carlota (María Bernardeau). Lo interpreta el joven actor barcelonés Biel Antón quien, a sus 19 años, debuta en televisión con este trabajo.

Habría mucha competencia para conseguir un papel en la secuela de una serie tan famosa. ¿Fueron duros los 'castings'?

Es un proceso divertido, aunque estás con las ganas de saber si te han cogido o no. En mi caso hice un 'selftape', un 'casting' en el que tú te grabas a ti mismo. Luego ya hice una prueba presencial en Madrid.

¿Había visto la serie original de 2008 antes de saber que iba a ser Pelayo en esta secuela?

Ya sabía de qué iba 'Física o Química' y había visto capítulos, pero en cuanto me dijeron que me cogían pensé "Tengo que ver más para saber a la perfección cómo va". No me la pude acabar, pero sí que le metí caña y vi bastante.

¿Cómo definiría a su personaje, Pelayo?

Es el chico popular, el guay, que tiene una pareja guapa. Se les conoce como la pareja ideal del curso.

Sin embargo, a lo largo de los episodios también va evolucionando.

Sí. Primero veremos una capa muy superficial de él, cómo se muestra cara al público y cómo quiere ser para quedar bien delante de todo el mundo. Y, a medida que va evolucionando la serie, lo iremos viendo sin máscara y comprobaremos cómo es en su interior, en su lado más personal.

Su personaje recuerda al Cabano de la serie original, que también era el más popular del Zurbarán. ¿Tiene presente que le van a comparar con Maxi Iglesias?

Sí, en cuanto a cualidades, aptitudes y personalidad sería bastante similar a Cabano: el chico guay, popular, el líder del curso... La comparación es inevitable porque ambos personajes comparten muchas características. Pero lo único que espero es estar a la altura y poder hacerlo tan bien como lo hicieron ellos.

A algunos de los actores de la serie original les costó asumir la fama, como a Angy, que ha escrito un libro donde explicaba que sus problemas de ansiedad empezaron entonces. ¿Está preparado para lo que pueda venir?

Es un tema complicado porque no sabemos cómo va a funcionar la serie. Hay posibilidades de que vaya genial, pero también hay que ser realistas. Igual que puede ser un gran éxito también puede ser algo más normal y quedarse en un éxito a corto plazo. La fama es algo secundario. Lo principal es el trabajo, que lo hicimos con todo el amor del mundo. Si la fama llega será consecuencia de que ha ido bien y de que ha gustado, así que yo encantado si nos reconocen por lo que hemos hecho.

Biel Antón y María Bernardeau, en 'FoQ. La nueva generación'. / ATRESMEDIA

¿En su familia tiene predecentes en el mundo de la interpretación?

No, nadie. El primero soy yo.

¿Siempre tuvo claro que quería dedicarse a ello?

No fue algo que tuviera claro desde pequeño, tardé en darme cuenta de que me gustaba la interpretación.

Es su primer trabajo en televisión. ¿Había hecho cursos de teatro?

No, había hecho cursos frente a cámaras, he trabajado con 'coaches' actorales, he hecho intensivos... Pero teatro no.

Los protagonistas de 'FoQ. La nueva generación'. / ATRESMEDIA

En su momento 'Física o Química' trató temas controvertidos e incluso escandalizó un poco con algunas secuencias e historias, como las fiestas 'petting'. ¿Cree que ahora volverá a pasar?

Sí. En la serie reflejamos muy bien los problemas generados por los valores y actitudes que han inculcado el móvil y las redes sociales. Yo creo que veremos cosas muy nuevas y que se diferencian de la 'Física o Química' original.

¿Cómo lleva las escenas subidas de tono?

Cuando le mencionas a alguien las escenas de sexo lo primero que se piensa es en la incomodidad, porque al final estás simulando algo muy íntimo. Representarlo puede ser incómodo, pero no si lo haces con alguien con quien tienes afinidad. En mis casos mis compañeras han sido de diez y, además, hemos contado con una coordinadora de intimidad. Ella se encarga de romper el hielo entre las dos personas que van a realizar la secuencia, de crear un vínculo y un ambiente de confianza y de asegurarse de que todo fluya bien. Si en algún momento te sientes incómodo tienes derecho a cortar, pedir un descanso o posponer la escena. Nos han cuidado muchísimo y no ha sido nada incómodo.