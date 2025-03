El Festival de Málaga echa el cierre con una "oda" a las "mariliendres"

Mariliendre es un término despectivo usado para referirse a una mujer heterosexual que se asocia exclusivamente con hombres homosexuales y bisexuales, o mujeres cuyos amigos gays son muy cercanos.

Con el fin de redefinir este término y empoderar la figura de ‘mariliendre’, Atresplayer presenta su nueva serie musical ‘Mariliendre’, producida por Los Javis (Javier Calvo y Javier Ambrossi) y dirigida por Javier Ferreiro, es la primera serie que ha clausurado el Festival de Málaga, en sus casi 30 años.

Blanca Martínez interpreta a Meri Román era una reina de la noche gay de Madrid, pero de eso han pasado ya más de 10 años. Ahora, a sus 35, es una diva destronada que vive atormentada por su pasado y aburrida en su mediocre presente.

El elenco principal de la serie está formado también por Martín Urrutia, Omar Ayuso, Carlos González, Yenesi, Álvaro Jurado, Mariona Terés, Mariano Peña y Nina, y entre los actores que completan el reparto se encuentra el malagueño Pepón Nieto.

El poder de redefinir "Mariliendre"

"¡Yo ya era una pedazo de mariliendre en mi casa!", comenta entre risas. Para la actriz, la palabr 'mariliendre' nunca tuvo el tono peyorativo con el que a veces se asocia: "Es empoderada, segura, guerrera y dispuesta a todo", afirma Blanca, quien se siente identificada con el término tanto en su vida personal como profesional: "Me encanta estar en un ambiente seguro, como el que me brinda Chueca, y siempre me he sentido arropada por mis amigos del colectivo", añade. La actriz no solo se adueña del término, sino que lo lleva con orgullo.

La serie se estrena el próximo 27 de abril

"Desde que llegué a Madrid, me llamaba a mí misma 'mariliendre' y lo llevaba con bandera. Nunca supe que tuviera connotaciones negativas, hasta que llegué a Jaca y descubrí que para otras personas podía ser algo despectivo", señala la actriz, sorprendida por la dualidad del término.

"Es increíble reivindicar esta figura, igual que los maricones se apropian de la palabra, nosotras las gordas nos apropiamos de la nuestra", afirma con convicción.

En su debut como actor tras hacerse popular en su paso por el talent musical 'Operación Triunfo', Martín Urrutia, por su parte, confiesa que no conocía la palabr 'mariliendre' hasta que leyó el guion de la serie: “No la ubicaba. Al principio, no entendía el término, pero cuando me di cuenta de que estábamos dando un foco protagónico a un personaje que históricamente ha sido más secundario, me pareció un acierto total”.

Asuntos

Pero el "viaje emocional" que experimenta Meri a lo largo de la serie sirve para abordar otros asuntos, como la amistad, el amor y el paso del tiempo: "Es una comedia, pero también tiene un trasfondo muy dramático", señala Martínez, quien resalta cómo su personaje ha evolucionado de ser una mujer alocada a enfrentarse a una identidad perdida y a una vida que ya no le ofrece las mismas certezas. "Hay muchos secretos, muchas preguntas sobre la salud mental, las relaciones de amistad, y los conflictos familiares", explica Martín: "Creo que todo el mundo se ha planteado alguna vez si está en el lugar correcto o no. Y, sin duda, esta serie invita a reflexionar sobre esas cuestiones". Además, resalta el sentido de comunidad y apoyo que se siente en los personajes de la serie, un valor que también se conecta con la vida real del colectivo.

Pero 'Mariliendre' es, ante todo, un musical cargado de energía. Blanca comenta con entusiasmo que uno de los aspectos más divertidos de la producción fue la preparación de las coreografías y la sincronización de las canciones: “Ha sido un reto, sobre todo por las horas de ensayo y el trabajo con la coach vocal María Arévalo”, relata.

A pesar de que reconoce entre risas que "canta muy mal", Blanca estaba convencida de que el trabajo de playback, realizado por Bea Fernández, junto con las potentes coreografías, harían que los espectadores no pudieran evitar bailar en sus casas.

Festival

El Festival de Málaga ha sido el marco perfecto para el estreno de los primeros episodios de la serie, y los actores se muestran encantados con la experiencia: "Es un regalo estar aquí", comenta Blanca y Martín, quienes destacan lo hermoso del lugar y la calidez del ambiente: "Es la primera vez que una serie cierra el festival, y la respuesta del público ha sido increíble".