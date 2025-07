'The studio' y 'Separación' barren en las nominaciones a los Emmy, que destacan a Javier Bardem

Algunas veces, cosas buenas pasan a gente con talento. E incluso muchas cosas buenas de una sola vez. En las recién anunciadas nominaciones a los Emmy, la espléndida 'The studio', creación modélica de Seth Rogen y Evan Goldberg, ha batido el récord ostentado por 'Ted Lasso' para convertirse en la comedia novata con más menciones, nada menos que 23, en la historia de estos premios. Rogen aspira por ella a cuatro estatuillas: mejor serie de comedia, actor protagonista, guion y dirección.

En la primera de esas categorías, 'The studio' compite con 'Colegio Abbott', la poco cómica 'The Bear', 'Nadie quiere esto', 'Solo asesinatos en el edificio', 'Terapia sin filtro' y 'Lo que hacemos en las sombras'. En la segunda, Rogen se enfrenta al carisma de Adam Brody (también su partenaire Kristen Bell ha sido reconocida) o a la intensidad de Jeremy Allen White, elección algo automática por parte de la academia; su personaje no tenía especial relevancia en la tercera temporada de 'The Bear'. No han faltado reconocimientos para los inmensos cameos de la serie de Rogen & Goldberg: cineastas como Martin Scorsese o Ron Howard están nominados a mejores actores invitados por hacer (casi) de sí mismos.

Distopía ganadora

En un salto considerable, 'Separación' ha pasado de las 14 nominaciones obtenidas con su primera temporada (solo obtuvo los premios a títulos de crédito y tema musical) a las 27 con las que ahora lidera el ámbito dramático. Aunque sus reseñas hayan sido más tibias, 'El Pingüino' y 'The White Lotus' la siguen de cerca con 24 y 23 nominaciones, respectivamente. También la serie dramática con mejores reseñas de los últimos meses, 'Andor', ha visto mejorar sus opciones: de las solo tres nominaciones de su entrega inicial pasa ahora a tener catorce. Forest Whitaker está nominado (¡bien!) como mejor actor invitado, pero Diego Luna no ha entrado como protagonista, superado por el insuperable Gary Oldman de 'Slow horses' o el Noah Wyle de 'The Pitt', otra de las series más reconocidas en el ámbito dramático. También aspiran al Emmy a mejor drama 'La diplomática', 'The last of us' –que baja de 24 nominaciones a 16–, 'Paradise', 'Slow horses' y 'The White Lotus', esta última con hasta siete miembros de su coral reparto entre los nominados; misteriosamente, ninguno es Patrick Schwarzenegger.

Kathy Bates se convierte, gracias a su papel en 'Matlock' , en la nominada al Emmy a mejor actriz dramática más mayor (77 años) de la historia. Su competencia más importante parece la bastante más joven Bella Ramsey (21 años) por el via crucis emocional de la última temporada de 'The last of us'. Y con su primera nominación al Emmy, Harrison Ford ('Terapia sin filtro') se convierte en segundo actor más mayor (83 años) nominado en la categoría de actor secundario de comedia.

Posible primer Emmy para Bardem

Javier Bardem ha obtenido su primera nominación al Emmy en la categoría de mejor actor en una serie limitada por 'Monsters: La historia de Lyle y Erik Menéndez'. Se disputará el premio con, entre otros, el Ashley Walters de 'Adolescencia', fenómeno que domina las categorías de miniserie con 13 nominaciones. Además de Graham, otros intérpretes británicos se estrenan en estos premios: Stephen Graham, Christine Tremarco, Erin Doherty y, claro, el debutante Owen Cooper, el actor más joven (15 años) que haya sido nominado en la categoría de actor secundario de miniserie. También por fin consigue ser nominada Cristin Milioti, sugestiva y terrorífica como villana de 'El Pingüino', otro título candidato a mejor miniserie, igual que 'Black mirror' (con Milioti en su reparto), 'Dying for sex' y 'Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez'.

La ceremonia de entrega se celebrará el 14 de septiembre y tendrá como presentador al cómico Nate Bargatze.