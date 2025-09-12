Netflix prepara la adaptación de 'Chestnut Springs', la exitosa saga romántica de Elsie Silver

Están siendo meses emocionantes para las lectoras de 'young adult'. Primero por el tiempo que nos ha dado el verano para dedicar a las novelas, después por la llegada del septiembre meteorológico (y con él las lecturas con estética más 'dark'), pero sobre todo por la cantidad de adaptaciones literarias del género que se están confirmando últimamente.

Si bien a mediados de julio descubríamos que los actores Lili Reinhart y Tom Bateman darían vida a Olive y Adam de 'La hipótesis del amor' (Contraluz), de Ali Hazelwood, en una adaptación de Amazon Prime Video, la oleada de confirmaciones no se ha detenido. Poco antes se había anunciado que 'Powerless' (Alfaguara) , de Lauren Roberts, sería llevada a la televisión en forma de serie, con Will Gluck ('Cualquiera menos tú') al frente de la producción junto a Olive Bridge Entertainment y Lyrical Media.

Y ahora ha sido el turno de una de las autoras más queridas del 'romance cowboy': según adelantó Variety, Netflix desarrollará la adaptación de 'Chestnut Springs' (Contraluz), la saga de Elsie Silver compuesta por cinco títulos que ha conquistado a lectoras de todo el mundo.

La serie de Silver, que ha conquistado a cientos de miles de lectoras en todo el mundo, sigue a los distintos miembros de la familia Eaton a través de historias independientes que giran en torno a clichés populares del género romántico: desde el padre soltero que vuelve a creer en el amor ('Heartless'), hasta la tensión entre enemigos que acaban enamorándose ('Flawless'). Todo ello envuelto en un ambiente emocionalmente cargado en un pueblo vaquero.

Y ahora Netflix ha conseguido los derechos para empezar a desarrollar una versión que estará encabezada por Hannah Schneider ('Aguas turbias', 'Accused'), encargada de adaptar los libros a la gran pantalla. Le seguirá Shawn Levy, productor ejecutivo, través de 21 Laps Entertainment bajo el acuerdo general de televisión de la compañía con la plataforma.

Más sobre la autora

Elsie Silver es una autora canadiense que escribe novelas románticas con contenido 'spicy' ambientadas en áreas rurales. Le encantan los novios de ensueño y las heroínas capaces de hacer que caigan de rodillas ante ellas. Vive en las afueras de Vancouver, en la Columbia Británica, con su marido, su hijo y sus tres perros, y devora novelas románticas desde mucho antes de lo que probablemente habría debido hacerlo.

La autora mezcla la figura del vaquero moderno con personajes marcados por el dolor pero dispuestos a reconstruirse. Y por ello, Silver mantiene su prosa ágil característica, con diálogos cargados de tensión emocional y escenas que combinan la ternura y la sensualidad: una combianción que ha dado sus frutos en una temática que está en auge también entre lectoras y autoras españolas como Adriana Criado con 'Espíritu Salvaje' (Titania) o 'Y entonces tú' (Esencia) de Eva López, actuales 'cowboy romances' que triunfan en el panorama nacional.

Tras el éxito en ventas en Estados Unidos, la autora agradeció públicamente a sus lectoras: "¿Qué es esta vida, chicos? Gracias por hacer todo esto posible para mí, gracias por apoyarme", escribió en sus redes. Ahora se enfrenta al público español, que ha recibido las anteriores entregas con los brazos abiertos y una crítica muy positiva.