Netflix lanza el tráiler de 'Ciudad de sombras', el último trabajo de Verónica Echegui antes de su fallecimiento
La plataforma fija para el 12 de diciembre el estreno del thriller ambientado en Barcelona y protagonizado por Isak Férriz y la actriz madrileña
Carlos Merenciano
Netflix ha presentado el tráiler de 'Ciudad de sombras', su nueva serie policíaca que verá la luz el próximo 12 de diciembre. La ficción, dirigida por Jorge Torregrossa y producida por Arcadia, supone la última obra audiovisual que rodó Verónica Echegui antes de su fallecimiento, un hecho que añade un componente emocional al lanzamiento y supone un homenaje hacia la intérprete.
La serie arranca con un crimen estremecedor: un cadáver completamente calcinado aparece colgado en la fachada de La Pedrera – Casa Milà, el emblemático edificio modernista de Gaudí. Para esclarecer el caso, los Mossos d’Esquadra reincorporan al inspector Milo Malart, interpretado por Isak Férriz, apartado del cuerpo por problemas disciplinarios. A su lado trabajará la subinspectora Rebeca Garrido, a la que da vida Verónica Echegui en una de sus últimas interpretaciones.
El reparto se completa con Ana Wagener, Manolo Solo y Jordi Ballester, acompañando a los protagonistas en esta historia de seis episodios. El guion adapta la novela Aro, primera entrega de la tetralogía creada por Aro Sáinz de la Maza, y ha sido desarrollado por Torregrossa junto a los guionistas Carlos López y Clara Esparrach.
'Ciudad de sombras' combina investigación criminal, tensión psicológica y una Barcelona oscura que funciona como un personaje más. La serie llega marcada por la impronta de Verónica Echegui, que dejó su última huella en la ficción antes de su pérdida, convirtiendo su estreno en una cita especialmente significativa para el mundo audiovisual.
- Sigue en directo la llegada de la borrasca Claudia a Canarias: lluvias, viento y alertas activadas
- Así amanece Canarias con la borrasca Claudia: hasta 66,4 litros en San Bartolomé de Tirajana
- La borrasca Claudia golpea Gran Canaria con lluvias, desprendimientos y caídas de árboles, pero sin heridos
- La Guardia Civil revisa las guanteras de los conductores canarios y las multas crecen: sanciones entre 601 y 3.005 euros
- Canarias logra las guaguas gratis durante todo 2026
- La AEMET confirma hasta qué hora estarán activos hoy los avisos por la borrasca Claudia
- Dos hombres dan una paliza a una pareja en Gran Canaria para saldar una deuda
- Adiós a un siglo de historia: el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria confirma el cierre de la panadería Miguel Díaz