Miguel Bernardeau: "Para mí no hubiera sido un problema hablar catalán en 'Terra Alta'"

Desde que se dio a conocer en 'Élite', el currículum de Miguel Bernardeau no deja de acumular títulos: 'La última', 'Zorro', 'Todo lo otro', '1899', 'Querer'... Ahora es un 'mosso' con un pasado oscuro en la serie producida que acaba de estrenar Movistar Plus+ 'Terra Alta', un 'thriller' basado en la novela homónima de Javier Cercas, ganadora del Premio Planeta en 2019.

--Interpreta a un agente de los Mossos d'Esquadra, Melchor Marín, con un pasado bastante turbio.

Es un 'mosso' con una vida llena de giros inesperados. Nace en Barcelona, hijo de una prostituta, y nunca conoce a su padre. Vive mucho en la calle y acaba entrando en prisión muy joven por un asunto relacionado con el narcotráfico y, estando allí, le dicen que su madre ha sido asesinada. En prisión vive una catarsis leyendo 'Los miserables' y se engancha a la lectura. Empieza a estudiar para ser policía con la intención de encontrar al asesino de su madre, un caso que nadie quiso investigar por razones que él desconoce.

--Y entonces llega el atentado de Cambrils…

Sí. Poco después de empezar a ejercer como policía y de estar investigando el asesinato de su madre, ocurre el atentado de Cambrils. Él es el héroe que mata a los terroristas, y eso supone otro giro importante en su vida. Para protegerle del ISIS lo trasladan a Gandesa, en Terra Alta, para que viva una vida más tranquila y en el anonimato, para que se recupere mentalmente porque ha vivido un trauma fuerte.

--Pero la vida allí no acabará resultándole tan tranquila.

Cuando empieza la serie lleva allí unos seis años, tiene una hija y una mujer a la que conoció en la biblioteca local, y está muy enamorado. Y entonces ocurre un doble asesinato que hace que su pasado regrese para perseguirle. La serie alterna la trama actual, que es la línea principal, con 'flashbacks' de su pasado.

--¿Cree que Melchor es su personaje más adulto? Hasta ahora venía de papeles más juveniles, como 'Élite' o 'Zorro'.

En 'Querer' también interpretaba un personaje con un drama familiar. Pero sí, es mi segundo personaje realmente adulto y con hijos.

--¿Es también su personaje más difícil por todo ese pasado que arrastra?

Tiene mucha historia detrás. Es un personaje complejo. No diría difícil, pero sí complejo por todo lo que arrastra.

--La serie se basa en la novela de Javier Cercas. ¿Le recomendaron que debía leerse el libro o no?

Es que yo ya lo había leído.

--¿Entonces se había imaginado interpretando a Melchor?

No. Lo leí un año antes de que me ofrecieran el papel y ni siquiera pensaba que estuviera en mi rango de edad. No era de esos personajes que lees y dices “ojalá lo pudiera hacer”. No por nada, porque la novela me encantó, sino porque no veía mi perfil ahí ya por la edad.

Ivan Massagué y Miguel Bernardeau, en 'Terra Alta' / MOVISTAR PLUS+

--La serie está ambientada y rodada en CataluÑa, pero no hablan en catalán. ¿No se planteó en algún momento?

Ningún personaje habla catalán en la serie. A mí me habría gustado, pero no es una decisión que me corresponda.

--Usted nació en València. ¿Entiende el catalán?

Sí. Por mí no hubiera sido un problema, pero no formaba parte de mis decisiones.

--Para interpretar a un 'mosso', ¿se preparó con policías reales?

Tuvimos varias charlas. Estuve en contacto con un 'mosso' de asalto que trabaja en operaciones contra traficantes de armas y drogas. Con ellos preparé técnicas de entradas a una casa, registros, cómo esposar, sus rutinas... De todas formas, Melchor no es un 'mosso' al uso. Es muy particular, por su historia, de dónde viene y por lo joven que es.

--¿No tuvo ningún tipo de contacto con el 'mosso' real que evitó que el atentado de Cambrils fuera más cruento?

Su nombre no es público, y no hemos hablado con él. Pero es que la historia no va de él. Javier Cercas me contó que no escribió la novela basándose en ese hecho o en ese personaje, sino que cuando la estaba creando pasó lo de Cambrils y lo incluyó.

--Dice que habló con Cercas. ¿Qué 'feedback' le dio?

Fue un placer. Me parece que es uno de los mejores escritores que tenemos, tiene libros muy buenos. Me dio claves que me vinieron muy bien y sentí mucha libertad para poder decir lo que pensaba del personaje. Impone un poco hablar con el creador de tu personaje, pero fue muy amable.

Miguel Bernardeau, en la serie 'Terra Alta' / MOVISTAR PLUS+

--Muchos lectores tendrían una imagen muy marcada de Melchor por la novela. ¿Le condicionó eso?

Creo que la imagen del Melchor del libro es más seca que la que hemos hecho en la serie, era un personaje más distante y traumatizado. Yo lo he hecho un poco más empático, quizá por miedo a que el público no conectase con él. He interpretado su trauma, pero quizá no la incapacidad que tiene Melchor para comunicarse. En la novela casi no habla. De hecho, en los primeros guiones casi tampoco lo hacía, y dije: “Si no habla, ¿cómo va a empatizar la gente con él?”. Y se cambió.

--De hecho, en la serie también vemos su faceta familiar.

Sí. A mi mujer en la serie la intepreta Marta Etura. Estoy muy contento con la pareja que hemos construido: hay una diferencia de edad, pero el romance es muy bonito. Se enamoran a través de los libros. Ella entiende su trauma y le permite ser como es. Melchor es muy seco y granítico en el trabajo, pero en casa necesita cariño y es muy amoroso con su mujer y su hija.

--En la serie también hay reminiscencias de la Guerra Civil. ¿Cómo aparece en la historia?

Terra Alta fue escenario de la batalla del Ebro y aún hay minas y bombas enterradas. La serie trata esa idea de que la tierra respira las guerras pasadas, no solo por las familias que las vivieron, sino por lo que todavía permanece bajo el suelo.