Reparto desvelado

Prime Video pone rostros a su nueva serie más provocadora con Malena Alterio al frente

La plataforma anuncia el elenco completo de 'Cochinas', una ficción ambientada en los años 90 que aborda la liberación sexual desde un videoclub de barrio.

Reparto y equipo de 'Cochinas'

Reparto y equipo de 'Cochinas' / Prime Video

Carlos Merenciano

Madrid

Prime Video ha anunciado este jueves el reparto completo de 'Cochinas', su próxima serie original, que estará protagonizada por Malena Alterio, Celia Morán y Álvaro Mel. Junto a ellos, el elenco se completa con intérpretes como Raquel Pérez, Celia de Molina, Chani Martín, Esperanza de la Encarnación, Álvaro Almodóvar, Albert Baró, Ana Mencía, Josele Román y Aina Picarolo.

La ficción se sitúa en Valladolid en 1998 y tiene como eje a Nines, una ama de casa de ideas conservadoras que ve cómo su vida da un giro inesperado cuando su marido cae en coma y ella se hace cargo del videoclub familiar. Al descubrir que el negocio está al borde de la quiebra, decide apostar por el único género rentable: el cine porno, transformando el local en el primer videoclub especializado de la ciudad.

Malena Alterio interpreta a Nines, una mujer que comienza un proceso de liberación personal y profesional al romper con sus propios prejuicios. Celia Morán da vida a Chon, la empleada del videoclub, una mujer directa y curtida que acompaña a la protagonista en ese viaje, mientras que Álvaro Mel encarna a Agustín, un joven cinéfilo y tímido que afronta su propia búsqueda de identidad y aceptación.

El reparto se completa con personajes clave del entorno familiar y vecinal. Chani Martín es Mariano, el marido de Nines; Aina Picarolo interpreta a Tere, la hija mayor; Álvaro Almodóvar es Andrés, el hijo pequeño; y Raquel Pérez, Celia de Molina y Esperanza de la Encarnación dan vida a vecinas del barrio cuyas vidas también se verán alteradas por la irrupción del videoclub Dorothy como epicentro de un cambio social imparable.

'Cochinas' está producida por Os lo dije, con Eneko Gutiérrez Sola y Aritz Cirbián como productores ejecutivos. La creación y los guiones corren a cargo de Carlos del Hoyo e Irene Bohoyo, mientras que la dirección se reparte entre Andrea Jaurrieta, Laura Campos y Núria Gago. La serie se suma así a la apuesta de Prime Video por la ficción nacional con mirada social y tono provocador.

El Cabildo de Gran Canaria destina 870.000 euros para mejorar la accesibilidad de 112 casas de familias vulnerables

El 3I/Atlas es "extraordinariamente normal": las primeras observaciones de su coma tiran por tierra las teorías sobre su origen extraterrestre

La Aemet dicta sentencia: este es el tiempo que va a hacer en Canarias durante la Navidad y Nochevieja

Detectan con un telescopio del Teide un chorro de gas y polvo oscilante en el 3I/ATLAS

Beatriz Calzada anuncia la hoja de ruta del Puerto de Las Palmas para ganar competitividad y sostenibilidad hasta 2045

El pronóstico del tiempo de la Aemet para este viernes en Canarias: cielos nubosos y lluvias débiles

Colegio de Enfermería: Cuidar el corazón

