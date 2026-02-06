Hockey, deseo y amor prohibido: así son los romances deportivos que están conquistando las plataformas de 'streaming'

El auge de las novelas románticas ambientadas en el deporte, mayoritariamente del género juvenil y 'young adult' no tiene nada de broma. Desde hace tiempo, títulos de novelas como 'Romper el hielo' (Ediciones B) de Hannah Grace o 'Pucking Around' (Crossbooks) de Emily Raith, entre otros 'sport romance', se sitúan entre los más leídos y comentados del género. Y este 2026 la misma fórmula está dando un salto de las estanterías a las plataformas de streaming y empieza a ser el turno de que Netflix, HBO Max o incluso Movistar Plus+ empiezan a jugar en esta liga, nunca mejor dicho.

El ejemplo perfecto (y actual) para explicarlo sería 'Heated Rivalry' (o 'Más que rivales' en España), basada en la novela de Rachel Reid en la que dos jugadores de hockey son rivales en la pista y amantes en casa. Se estrenó en Canadá el pasado 28 de noviembre, pero el revuelo fue tan grande que incluso antes de su llegada a España este jueves (Movistar +) ya contaba una comunidad que buscaba la manera de verla 'online' con métodos altamente cuestionables. Curiosamente, la traducción de la novela publicada oficialmente en 2019 llegará de la mano de la editorial Montena a finales de mes, después del estreno a la pequeña pantalla.

Pero, ¿qué tienen estas series para que enganchen tanto al público más joven? Analicemos los 'sport romance' más exitoso del momento.

'Más que rivales' gira en torno a los dos mejores jugadores de hockey de la liga destinados a ser enemigos. Pero su rivalidad dentro de la pista se transforma en atracción cuando salen de ella, y su amor se convierte en prohibido y secreto, ya que están inmersos en una lucha constante por equilibrar la gloria deportiva con sus verdaderos sentimientos en un mundo donde contar abiertamente la orientación sexual de cada uno podría implicar un gran riesgo.

Parte del éxito de esta serie y novela está fundado por tratar temáticas delicadas y profundas como la masculinidad tóxica en el deporte, la identidad propia, la sexualidad del colectivo LGTBIQ+ y la importancia de la autenticidad. Cuando se publicó la novela en 2019 se convirtió en un fenómeno en Norteamérica por su honestidad, con un romance explícito de los protagonistas que podría representar a muchas personas que, por varias circunstancias (familia, sociedad o profesión), no tienen la misma facilidad de expresar su orientación sexual que las personas heterosexuales.

Basada en la novela de Jennifer Iacopelli, otra de las series ambientadas en el mundo de las pistas de hielo -en este caso, patinadores- es 'Bailando sobre hielo'. Estrenada a principios de 2026 en Netflix, se centra en una patinadora de 17 años que busca salvar su legado familiar y ganar el campeonato, pero para ello tendrá que fingir química y compenetración con su pareja de pista mientras lidia con sus propios sentimientos hacia su excompañero.

El punto principal que conecta con el espectador es la presión familiar que tiene la protagonista por encajar en la línea de sucesión de patinadoras y continuar con su legado. A esa perfección impuesta se le suma el componente de tener que confrontar sus emociones confusas y la necesidad de lograr una conexión con una pareja en la que no tiene ningún interés. La mezcla de tensión y drama conecta de lleno con las presiones que pueden tener los jóvenes para encajar y cumplir expectativas tanto ajenas como propias.

'Las del hockey' es una serie catalana ('Les de l'hoquei') que nació como un trabajo final de grado de cuatro estudiantes de Comunicación Audiovisual y fue emitida en TV3 antes de triunfar a escala internacional en Netflix. Sigue a siete adolescentes que forman parte de un equipo femenino de hockey que intentan mantener su sección en el club ante las actitudes machistas que amenazan con acabar con su grupo. Abordando temas muy actuales como las redes sociales, la sexualidad, la amistad y la búsqueda de la propia identidad, la serie visibiliza el deporte femenino como lucha contra la desigualdad en el deporte.

En cada episodio el espectador puede ver la historia personal de cada una de las jugadoras, profundizando en sus vidas y haciendo evidente los problemas personales de cada una en un contexto muy feminista. Ese componente de injusticia impacta con la problemática con la que lidian a diario los deportes femeninos, que suelen ser menospreciados con menos sueldo, tratos machistas incluso cláusulas antiembarazo.

Aunque no se trata de una adaptación literaria, hace seis años Netflix ya apostó por el patinaje artístico como romance deportivo dispuesto a cautivar al público joven. Sin embargo, pese a que sí tenía seguidores, Netflix canceló la segunda temporada en febrero de 2020 debido a bajas audiencias y como parte de una reestructuración de su contenido en ese periodo. En la primera temporada (y única, por ahora), la serie sigue la historia de una patinadora profesional que se está recuperando de una fuerte lesión. Pero, para volver a lo alto de la cima, tendrá que abandonar el deporte en solitario para pasar a hacerlo en parejas, una idea que no le gustará para nada.

La serie creada por la expatinadora artística Samantha Stratton se caracteriza por mostrar e incomodar, en cierto modo, al espectador con los problemas mentales que sufre la protagonista, así como la presión de querer la perfección siempre sin permitirse el lujo de fallar y un potencial romance con su nueva pareja de patinaje.

Otra serie con el mismo potencial que se acabó cancelando es 'Zero Chill' ('Sueños sobre hielo' en España), una producción origial de Netflix que sigue a una joven de 15 años cuya vida cambia al mudarse de Canadá a Reino Unido porque a su hermano le han concedido una beca para que asista a una academia de hockey sobre hielo. Los conflictos familiares se despiertan cuando se ve obligada a dejar su carrera y buscar su propio lugar en el hielo.

La primera temporada, estrenada en 2021 y que cuenta con 10 episodios, destaca la lucha de la protagonista por superar los retos personales y profesionales en un entorno completamente nuevo y en cómo los sueños del hermano eclipsan los de la patinadora, explorando así la rivalidad entre familiares y la búsqueda de una identidad propia. Esa sensación de empezar de cero cuando no lo has elegido, junto con el vértigo y la rabia que le acompañan es muy reconocible a los 15-20 años, y el sentimiento de vivir a la sombra conecta de lleno con cualquiera que haya sentido que su vida importa menos que la de los demás.

La exitosa saga de romance universitario deportivo 'Off-Campus' (o 'Kiss Me' en España) de Elle Kennedy es, junto con 'Más que rivales', una de las adaptaciones más esperadas de este año para los amantes de los romances deportivos. Adaptada a serie por Prime Vídeo y Amazon MGM Studios, la primera temporada se centrará en la historia de Hannah Wells y Garret Graham, una estudiante insegura que tiene que darle clases al arrogante capitán del equipo de hockey para que él finja ser su novio para atraer a otro chico.

Desarrollado en un entorno deportivo universitario estadounidense, la comedia romántica trata también temas subyacentes como los traumas del pasado y la superación personal, asuntos que le dan un toque más íntimo y menos superficial a la serie. Por ello, su conexión con el público joven (se haya o no leído los libros) recae en esa inseguridad que puede ser característica en una etapa vulnerable de la época de aprendizaje en la que la presión por encajar, la autoestima y el miedo a no estar a la altura está presente.

Pese a no tener fecha de estreno oficial aún, desde Prime Vídeo han anunciado que estaría próximamente este año con un elenco protagonizado por Ella Bright (Hannah) y Belmont Cameli (Garret).