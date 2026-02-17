La saga continúa
María Pombo seguirá sus aventuras por Prime Video: la plataforma pone fecha de estreno inminente a la quinta temporada de 'Pombo'
María Pombo anuncia el estreno del documental que seguirá muy de cerca su tercer embarazo y posibles sorpresas en la familia.
Carlos Merenciano
'Pombo' regresa a Prime Video con su quinta temporada. Ha sido la propia María Pombo quien ha desvelado la fecha marcada para el estreno, que la propia plataforma todavía no había desveldo: el próximo 24 de febrero.
Desde su lanzamiento en 2023, el formato se ha consolidado como uno de los documentales de influencers más comentados en España. La serie muestra el día a día de María, sus hermanas y su entorno más cercano, combinando celebraciones, viajes y momentos familiares clave. Los nacimientos han tenido un peso especial en cada entrega, con la llegada de Vega o de las mellizas Candela y María como ejes narrativos.
Aunque la plataforma mantiene en secreto buena parte del contenido, todo apunta a que la nueva tanda de episodios girará en torno al tercer embarazo de María y la llegada de su hija Mariana, fruto de su relación con Pablo Castellano. Además, aunque todavía no se han visto imágenes en movimiento, el poster de la nueva temporada hace indicar que la familia podría emprender un viaje juntos en autocaravana, con todos los frentes que esto puede suponer.
Además, crecen los rumores sobre un posible embarazo de Lucía Pombo, lo que podría abrir nuevas tramas en el universo familiar. El creador de contenido Pedro Jota avanzaba recientemente: “Hay muchas ganas de verlo. Vais a flipar con lo que vamos a ver en la quinta temporada de Pombo”. Con todas las temporadas anteriores ya disponibles, Prime Video vuelve a apostar por una de sus sagas más seguidas en el entretenimiento nacional.
