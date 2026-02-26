Nuevas intrigas reales
Leonor Watling y Ángela Cervantes se suman a 'Su Majestad' en su segunda temporada: así serán los nuevos episodios, que ya inician su rodaje
La comedia creada por Borja Cobeaga y Diego San José incorpora nuevos personajes en plena grabación de sus seis episodios
Carlos Merenciano
Prime Video ha anunciado la incorporación de Leonor Watling y Ángela Cervantes a la segunda temporada de ‘Su Majestad’, la comedia creada por Borja Cobeaga y Diego San José. La serie se encuentra actualmente en pleno rodaje y prepara seis nuevos episodios que se estrenarán próximamente.
La ficción continúa liderada por Anna Castillo, que da vida a la reina Pilar, y Ernesto Alterio en el papel de Guillermo, jefe de la Casa Real. En esta nueva etapa, Watling interpretará a Amanda Montesinos, una antigua amiga del rey Alfonso, mientras que Cervantes encarnará a Valentina de Moreneses, la prima excéntrica y fiestera de la joven monarca, dos personajes que prometen agitar la estabilidad del Palacio.
La trama retoma la historia en 2026, con Pilar ya coronada y decidida a modernizar la institución en un contexto de creciente rechazo hacia la monarquía. En su intento por marcar distancias con el legado de su padre, la reina deberá enfrentarse a tensiones internas, amores incómodos y alianzas inesperadas, entre ellas la figura de Amanda, vinculada al pasado del anterior rey.
El rodaje se desarrolla entre Madrid y otras localizaciones emblemáticas. Espacios como el Palacio de Linares, el Casino de Madrid o el Palacio de Santoña vuelven a servir de escenario, junto a nuevos enclaves como la Basílica de San Miguel, la Plaza de las Cortes o el Palacio del Infante Don Luis en Boadilla del Monte. También se ha grabado en el Cerco de San Teodoro, en las minas de Almadén, en Ciudad Real.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ramírez compra en Madrid más parcelas para el Barrio UD Las Palmas de Almatriche
- Un diseñador y un patrocinador denuncian irregularidades en la Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria
- El Ministerio de Trabajo confirma cuánto cobrarán los trabajadores canarios según las horas trabajadas tras la subida del SMI
- Una DANA se descuelga sobre Canarias: estas serán las horas con lluvias más intensas
- Los canarios que viajen al Reino Unido desde pasado mañana deberán presentar este nuevo documento obligatorio en la frontera británica
- Caos y colas kilométricas tras un accidente de tráfico en la GC-1 dirección norte en Las Palmas
- Hacienda lo hace oficial: la Agencia Tributaria permite deducirte hasta 1.350 euros en la Declaración de la Renta con este seguro que tienen miles de contribuyentes canarios
- Los Simpson desembarcan en Las Palmas de Gran Canaria: “La isla parece una rosquilla gigante”