Esperada vuelta
Disney Channel prepara su regreso a la televisión en España tras su desaparición en 2025
El histórico canal volverá mediante un rebranding de Disney Jr. que recuperará la marca juvenil.
Carlos Merenciano
La marca Disney Channel se prepara para volver a la televisión en España poco más de un año después de su desaparición. The Walt Disney Company trabaja en un movimiento estratégico con el que pretende recuperar su emblemático canal juvenil dentro de la oferta televisiva del país, tal y como desvela Mundo Plus.
La señal dejó de emitir el 7 de enero de 2025, cerrando una etapa de más de dos décadas en las pantallas españolas. Desde su lanzamiento en 1998, Disney Channel se convirtió en una de las principales referencias del entretenimiento infantil y juvenil, llegando incluso a formar parte de la TDT, lo que multiplicó su alcance en los hogares.
El regreso del canal se producirá mediante un proceso de rebranding que afectará a Disney Jr., la señal actualmente dedicada al público preescolar. Según el plan que prepara la compañía, esta pasará a adoptar la marca Disney Channel, recuperando así la identidad televisiva asociada durante años al público juvenil.
La nueva etapa no supondrá la desaparición total de los contenidos dedicas a los más pequeños de la casa. La futura parrilla mantendrá una franja específica dedicada a la programación de Disney Jr., mientras que el resto del canal ampliará su enfoque hacia un público familiar y adolescente, recuperando el espíritu original del canal.
Con esta reorganización, Disney busca reforzar su presencia televisiva en España en un momento en el que el consumo audiovisual infantil combina cada vez más la televisión lineal con las plataformas digitales. El anuncio oficial del cambio de marca se espera para mediados de marzo, cuando la compañía detallará el calendario del lanzamiento y la nueva programación.
Suscríbete para seguir leyendo
- La última comanda del Aeroclub: el emblemático restaurante cierra sus puertas
- Regina cubre de blanco la cumbre de Gran Canaria: sigue en directo el temporal en Canarias
- Dejó el colegio para cuidar de su familia: la historia de Lola, la mujer de 92 años que ha vuelto a clase
- Las lágrimas de Viera por 'Tinito' en la UD Las Palmas: 'Fuiste el que creyó en mí, no se me olvidará jamás. Un abrazo al cielo
- Santa Lucía de Tirajana convoca examen para obtener el Certificado de Aptitud Profesional el 23 de marzo
- No se cortaron, pidieron hasta rones”: habla el dueño del 'simpa' hecho a un restaurante de Las Palmas de Gran Canaria
- Los carriles bici de Barranquillo Don Zoilo y La Minilla acumulan retrasos y nuevas prórrogas para su finalización
- Detenido por intentar violar a punta de cuchillo a una mujer en una pensión de Las Palmas de Gran Canaria