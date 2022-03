La Federación de Empresas Portuarias (FEDEPORT) se adhiere al Manifiesto por el Desarrollo de la Eólica Marina en Canarias con el objetivo de transmitir la necesidad de agilizar el marco regulatorio así como los cambios necesarios para la implementación de esta iniciativa que contribuirá a combatir los efectos del cambio climático. Una iniciativa en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y la Agenda Canaria 2030 que permitirá la reducción de la huella de carbono.

Fedeport se adhiere al Manifiesto por el Desarrollo de la Eólica Marina ¿Por qué?

Entendemos que es una gran oportunidad para los puertos canarios el desarrollo de la Eólica Marina Flotante, sería una solución no solo a nivel energético para Canarias sino que a nivel de las instalaciones portuarias y de las empresas supone un nuevo campo de crecimiento, con la reparación y preparación de las plataformas para el desarrollo de la nueva actividad.

¿En que punto se encuentra esta iniciativa?

Está en los inicios y lo que pretendemos con el Manifiesto no es solo que se desarrolle sino también que se eliminen trabas administrativas y poder cumplir los plazos de emisiones a la atmósfera. Aún no han salido los concursos para la instalación y aún no sabemos los lugares concretos, pero desde Fedeport lo que estamos haciendo es promocionar, al final son las empresas las que lo tienen que acometer esta solución energética.

¿Qué beneficios puede traer para los puertos canarios la Eólica Marina?

Desde Fedeport entendemos que serían muchos los beneficios, desde la preparación de las plataformas donde irían instalados los molinos eólicos hasta la logística de las mercancía y los materiales que tienen que venir, yo creo que nos pondríamos en otro nivel tecnológicamente en una clara apuesta por el futuro y el empleo. Si hemos sido capaces en Canarias de adaptarnos al Oil & Gas cuando llegaron las plataformas petrolíferas y hoy por hoy somos referentes a nivel mundial en reparaciones en este sector no tengo ninguna duda de que las empresas canarias estarían preparadas para acometer y poner en marcha los parques de energía eólica marina.

¿En que punto nos hallamos de este proceso?

Aún se está estudiando el planteamiento para la salida a concurso de las plataformas eólicas y está por estudiar el emplazamiento definitivo de los primeros parques eólicos, creemos que el plazo será en los próximos años pero desde Fedeport creemos que no hay que dejar pasar la oportunidad por trámites burocráticos. Hay un objetivo de lograr entre 1 y 3 gigavatios para 2030 y Canarias por su situación geoestratégica, no solo por su posición tricontinental sino también por la calidad de sus vientos, ya que según los expertos tenemos varias zonas magníficas en el archipiélago para albergar los parques. Creemos que es un tren que tenemos que coger si o si, sería una irresponsabilidad por parte de las administraciones y de las empresas canarias no hacerlo

¿Qué ventajas presenta la eólica marina frente a la terrestre?

No son incompatibles, pero creo que hay que aprovechar que tenemos un mar y una calidad de vientos marinos importantes, también tendría menor impacto visual la eólica marina que la terrestre y el consumo de suelo en los parques eólicos en tierra es muy importante, yo creo que debemos estar próximos a la saturación. La eólica marina permitiría ir liberando suelo e impacto visual. Pedimos en el manifiesto que las administraciones competentes apliquen los recursos necesarios para asegurar la ejecución de las medidas, aprobación y aceleración de los planes de ordenación de los espacios marítimos, definición de un calendario de procedimiento de concurrencia, un adecuado marco administrativo para que no haya problemas en los concursos, disponibilidad y capacidad en inversiones públicas para la producción de energía eólica en el mar y que se puedan evacuar en las redes de transporte y distribución.

¿Esta iniciativa entra en concordancia con los objetivos planteados en materia de energías renovables y limpias?

La eólica marina está en consonancia con los ODS de la ONU y la agenda Canaria 2030 en cuanto a la reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera y de la dependencia de los combustibles fósiles. Además, no generaría beneficios únicamente para las empresas sino que también se crearía empleo estable y de calidad que sería un aliciente para el conjunto de la sociedad.

¿Supone la insularidad un obstáculo para este tipo de instalaciones?

Sabiendo que Canarias es un territorio fragmentado, aunque yo suelo decir mucho que en realidad somos ocho territorios con mucha agua en medio, difícilmente se puede montar una central de energía en uno de los territorios que pueda abastecer a todos, hay que montar ocho instalaciones que lógicamente serán menos eficientes. Con la eólica marina se soluciona gran parte de este tema. Debemos instar a las instituciones implicadas para que se aprueben lo antes posible los planes de ordenación del espacio marítimo, así como adecuar los marcos de autorización de las instalaciones y la disponibilidad y capacidad de las redes de la energía que se produzca para que esta iniciativa tan importante pueda comenzar cuanto antes.