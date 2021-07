Las poco más de dos semanas en las que se disputan cada cuatro años (esta vez hace cinco que no se enciende la antorcha olímpica por los inconvenientes derivados de la pandemia) los Juegos Olímpicos suponen los días más importantes a nivel mundial en el ámbito deportivo. Llegado este momento, decenas de deportes minoritarios se convierten en el centro de atención de millones de personas en todo el planeta, dónde los televidentes disfrutan de un ambiente sano y festivo en el que se desarrollan deportivamente los mejores contendientes de cada categoría y deporte.

La irrupción de varios casos de coronavirus en la Villa Olímpica sembró las dudas en los días previos a la ceremonia inaugural, pero el Comité Olímpico Internacional (COI) no tardó en salir a la palestra para asegurar que la competición se disputará sí o sí. Sin embargo, los test y las medidas de prevención serán una parte más de estas dos semanas en las que Tokio respirará deporte.

Así, desde el boxeo hasta el atletismo, hay decenas de deportes que cobran especial importancia estas semanas, disciplinas que normalmente no acaparan la atención mediática pero que durante los Juegos Olímpicos pueden llegar hasta copar portadas de medios nacionales. No en vano, una medalla olímpica no se gana todos los días y supone un bonito motivo de celebración en todo un país. El objetivo de la delegación española es superar el hito que se consiguió cuando jugamos en casa, en Barcelona 92, cuando el medallero español acabó con 22 medallas, un hito que aupó al país a la sexta posición en la clasificación general. Fueron 13 oros, siete platas y dos bronces.

Aunque estos JJOO se celebren en 2021 de una forma atípica (sin público y en el marco de una pandemia global), el seguimiento que tendrán por parte de las televisiones de todo el mundo será la misma.

Por ello, tenemos dos formas diversas de ver este evento deportivo. Por un lado, lo podremos disfrutar a través de Radio Televisión Española, dónde los aficionados podrán seguir desde el 23 de julio todas aquellas competiciones que tengan representación española. Por su parte, la plataforma deportiva Eurosport también hará un seguimiento exhaustivo de los Juegos, incluyendo aquellos donde no haya representación española.