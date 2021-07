La tenista española Garbiñe Muguruza señaló este martes que las altas temperaturas que se están dando durante el torneo olímpico de ese deporte "se podrían haber gestionado mejor" por parte de la organización, después de que su compañera de equipo Paula Badosa se retirara del torneo por el calor.

Muguruza: "Hoy sí que he notado un cansancio físico"

"No hay necesidad de meternos a jugar con 37 grados", dijo Muguruza al ser preguntada por las circunstancias en las que Badosa abandonó la competición de los Juegos de Tokio.

La tenista española, quien también cayó hoy eliminada en cuartos de final ante la kazaja Elena Rybakina, señaló que los partidos del torneo de tenis "se podrían jugar de noche" o repartidos a lo largo de las dos semanas de los Juegos, en lugar de en las horas centrales del día, en las que se están superando los 30 grados e índices de humedad de más del 60 %.

"Ahora mismo estoy un poco fastidiada, porque me he sentido bien en los otros partidos. Hoy sí que he notado un cansancio físico", dijo Muguruza en declaraciones a los medios después de su eliminación por 7-5 y 6-1 en poco más de hora y media.

Davidovich: "No me quiero imaginar lo que debe ser jugar a las tres de la tarde"

Badosa se retiró este miércoles del torneo tras perder el primer set de su partido de cuartos ante la checa Marketa Vondrousova (6-3). Al acabar la manga, mientras descansaba en la silla en el cambio de pista, la tenista española se sintió indispuesta, pidió asistencia médica y fue sacada de la cancha en silla de ruedas, con una toalla sobre la cabeza.

"No me quiero imaginar lo que debe ser jugar a las tres de la tarde", comentó por su parte Alejandro Davidovich, quien también cayó hoy eliminado en la tercera ronda ante el número uno mundial Novak Djokovic.

El tenista español señaló que es "duro" jugar con esos niveles de calor y humedad y que "influyen bastante", aunque añadió que algunos tenistas "se han entrenado en esas condiciones" y afirmó que "quien esté más fuerte mentalmente" se llevará el torneo.

En cuanto a su partido, en el que fue superado por Djokovic (6-3, 6-1), explicó que tras un primer set en el que tuvo sus oportunidades el serbio "subió un escalón" y él ya "no pudo soportarlo".

Davidovich considera que el principal favorito a ganar el torneo olímpico "está jugando increíble" y lo ve capaz de conseguir el 'Golden Slam', la hazaña de ganar cuatro Grand Slams y la medalla de oro olímpica en un mismo año.