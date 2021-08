"Que los medallistas fuéramos negros lo joderá a mucha gente", afirmó la medallista olímpica Ana Peleteiro sobre su medalla de bronce en triple salto femenino y también sobre la medalla de plata cosechada por su amigo Ray Zapata en la categoría de suelo masculino en Gimnasia artística en los Juegos Olímpicos de Tokyo.

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, se ha convertido en objeto de críticas en redes sociales tras olvidarse de felicitar a los mencionados deportistas: el canario Ray Zapata y la gallega Ana Peleteiro.

En el medallero español brilla el 1er #oro y un bronce con sabor a oro. ¡Enhorabuena @tiraora y @AlbertoFdezTiro por subir a lo más alto del podio y @pablocarreno91 por su gran victoria ante el 1 del mundo!



Y felicidades a @mchourraut, @acerezopodium y @valeromtb💪🏼#Tokyo2020🇪🇸 pic.twitter.com/fODNBDzuOE — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) July 31, 2021

"En el medallero español brilla el primer oro y un bronce con sabor a oro. ¡Enhorabuena Fátima Gálvez y Alberto Fernández por subir a lo más alto del podio y Pablo Carreño por su gran victoria ante el 1 del mundo! Y felicidades a Maialen Chourraut, Adriana Cerezo y David Valero", señaló Casado.

Varias personas acusan al dirigente del Partido Popular de no hacerlo, para que "no se vayan a ofender los de Vox": "¿Para cuándo la felicitación a Ana Peleteiro y a Rayderley Zapata? No se vayan a ofender los de Vox que tampoco los felicitaron, patriota. Repugnante".

¡Atención! hemos tenido acceso al excel que utiliza VOX durante estas olimpiadas.



Bueno, o quizás no, pero se debe parecer mucho a este... pic.twitter.com/ZccLiwYl3B — PODEMOS (@PODEMOS) August 2, 2021

"Zapata y Peleteiro son ejemplo de la emigración que España necesita. Y un ejemplo para todos nosotros. Per aspera ad astra", escribió el diputado de Vox Juan Luis Steegmann.

"Teniendo en cuenta que la medallista se apellida Peleteiro y nació en Ribeira, y el sujeto se apellida Steegmann, es muy difícil saber si es más bobo que racista, más racista que bobo o simplemente es un fascista (que ya es un todo incluido)", afirma un usuario de Twitter.

"Peleteiro no es inmigrante, primer error. Y no, los inmigrantes no se 'eligen', ni por el interés que tenga usted en conseguir medallas, ni por ser 'útiles', igual que no se eligen los oriundos", añade otro.