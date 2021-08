El oro de Barcelona-92 sigue brillando ahí arriba en la cúspide, solo, sin una nueva generación que la acompañe en la cima del fútbol olímpico, disciplina en la que España es, o debería ser, una potencia. Pero mayor potencia es Brasil, la vigente campeona, que revalidó el título obtenido en su casa de Maracaná hace cinco años.

Oyarzabal, mediante una espectacular volea, igualó el gol que había anotado Matheus Cunha en el tiempo añadido del primer tiempo. Bryan Gil remató al larguero en el segundo tiempo (minutos después que lo hiciera Richarlison, quien además falló un penalti en el primer tiempo), pero Malcom, el exazulgrana Malcom, que permaneció solo una temporada en el Camp Nou (2018-19), ejecutó al cuadro español.

Salió Malcom al comienzo de la prórroga para desbordar por la banda, como había sido una constante en todo el encuentro, ya que ese fue el plan de Brasil, y corrió a por un balón cruzado en un contrataque lanzado por Reinier. Acudió al cruce conjunto con Jesús Vallejo, el defensa del Madrid, fresco como él. De la Fuente trataba de neutralizar la idea de su colega brasileño.

Hombro con hombro, salió vencedor del choque y encarado hacia Unai Simón, al que batió por raso, convirtiendo en un mito a Dani Alves, el futbolista más laureado del planeta, que deseaba añadir al palmarés el oro olímpico. Por eso se alineó en la aventura japonesa a los 38 años, doblando la edad de Pedri, por ejemplo, que acabó los 120 minutos de su partido número 73 de la temporada. A Alves (43 trofeos) solo puede alcanzarle Lionel Messi, allá donde vaya a jugar después de salir del Barça. A ambos, también a Pedri, por supuesto, les aguarda la próxima cita internacional de Qatar-2022. El Mundial es lo único que falta a Alvés. A los tres.

Ficha técnica

Brasil: Santos (6); Alves (7), Nino (6), Diego Carlos (6), Arana (7); Antony (7), Douglas Luiz (6), Bruno (7), Claudinho (4); Richarlison (7), Cunha (6).

Técnico: André Jardine.

Cambios: Malcom (6) por Cunha (m. 91); Reinier (s. c.) por Claudinho (m. 105); Menino (s. c.) por Antony (m-. 112); Paulinho s. c.) por Richarlison (m. 114)

España: Unai Simón (5); Ó. Gil (5), Èric (6), Pau Torres (7), Cucurella (5); Merino (4), Zubimendi (5), Pedri (6); Asensio (3), Oyarzabal (8), Olmo (7).

Técnico: Luis de la Fuente.

Cambios: Soler (7) por Merino (m. 46); Bryan Gil (7) por Asensio (m. 46); Vallejo (4) por Ó. Gil (m. 91); Miranda (6) por Cucurella (m. 91); Rafa Mir (s. c) por Oyarzabal; Moncayola (s. c.) por Zubimendi (m. 112).

Goles: 0-1 (m. 45+2), Cunha. 1-1 (m 60), Oyarzabal. 1-2 (m. 109), Malcom.

Árbitro: Chris Beath, australiano.

Tarjetas: Arana, Èric, Richarlison, Cunha, Douglas Luiz, Bryan Gil.

Estadio: Yokohama.