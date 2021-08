Alejandro Rojas: «Si gano una medalla me tatúo o hago alguna locura»

Llega a la cita más importante de su carrera en Tokio, sus primeros Juegos. ¿Qué ha sentido al llegar a la Villa Olímpica?

El sentimiento de grandeza cuando se llega a la Villa es impresionante, lo típico que dices que no puedes describir sin palabras, pues lo mismo. Los días que he vivido aquí han sido maravillosos, no esperaba que tuviera esta magnitud la verdad. Estoy conviviendo con 1.400 deportistas de todas las disciplinas y las caras de ilusión que veo todos los días es algo que no se puede pagar. Todo está cuidado hasta el más mínimo detalle. Nunca pensé que podía llegar aquí, así que voy a intentar disfrutar cada minuto de los que esté en Tokio a tope.

¿Cómo se vive por dentro de esa burbuja?

Estuve 15 días dentro del Centro de Alto Rendimiento de Barcelona para que no hubiese ningún positivo, así que ya estoy un poco más acostumbrado. Al no poder salir de la burbuja es una pena que no pueda ir a animar a compañeros de otros deportes, ni tampoco visitar sitios de la ciudad, pero bueno, dentro de la Villa podemos hacer vida plena. Hasta hay un centro comercial. La vida pasa muy rápido y tenemos muchos entrenamientos.

¿Qué recuerdos le vienen a la memoria ahora que ya está viviendo el sueño olímpico?

Sobre todo los madrugones y los enfados que me he ido cogiendo a lo largo de los años atrás. Me sale un poco la vena reivindicativa porque también me acuerdo de la falta de apoyo y subvenciones por parte de los organismo públicos. Pero todo se olvida y quiero disfrutar al máximo de este momento y quedarme con los que me han apoyado en estos últimos meses. He estado trabajando cinco años a tope, a pesar de las condiciones adversas que he tenido en las Islas para entrenar. Voy a contar toda mi historia y también espero que estos no sena mis últimos Juegos.

Compite en 50 metros mariposa S6. Los ojos están puestos en usted como uno de los posibles favoritos a medalla. ¿Qué expectativa tiene?

Diría que hay muchos favoritos [ríe]. Es una prueba muy bonita. Los diez primeros clasificados nos distanciamos en nuestros mejores tiempos en menos de un segundo, va a ser una batalla espectacular. No quiero sentir presión, primero entrar en la final y si es posible, disfrutando del día. He trabajado duro, lo que llegue será un regalo y voy con las máximas expectativas. Por otro lado también tenemos la opción de ganar en el relevo, que se celebra el día 26. Espero hacer un buen papel con España, que es muy bonito, y a ver con quien nos toca competir.

¿Quién diría que son sus rivales directos? En quien hay que fijarse por la televisión como tus ‘enemigos’ en la piscina

Todos. No hay que dejarse nada en la semifinal por la mañana y ya en la final luchar por el máximo posible en una piscina que te pone los pelos de punta de lo bonita que es. Aunque no haya público se va a vivir igual, con la misma sensación y solo espero que llegue el mejor resultado.

¿Hace alguna promesa si gana una medalla?

Pues bueno, por qué no. Seguramente si gane una medalla, que no es cosa fácil, pues optaría por tatuarme algo en relación a ello. O quizás alguna otra locura. Pero como ya he dicho, prefiero tomármelo de momento con calma, queda una semana y tengo muchísimas ganas.

Hay 6 canarios en la expedición española. Con Michelle siendo la abanderada. Imagino que un orgullo también que una de las nuestras lleve el nombre de las Islas por medio mundo. ¿Cómo es el trato con ella?

Que un canario lleve la bandera es un orgullo para todos los españoles que estamos aquí en Pekín. Michelle es un ejemplo para todos nosotros, no solo por ser una excelente competirdora, sino por su forma de ser. Tanto a ella como a su entrenadora Guadalupe solo puedo darles palabras de admiración, porque encima siempre me han echado una mano cuando me ha hecho falta, siempre han estado ahí para mí en todo momento, son como unos compañeros más de mi mismo equipo.

¿Se escucha el acento canario en Japón?

Sí, sí. Alzas un poquito la voz y ya todo el mundo quiere imitar el tono de voz nuestro [ríe].

¿Quiénes son las personas que le han marcado su carrera? Familia, entrenador, etcétera

Sin duda alguna mi familia directa. Mis padres y sobre todo mi hermano, que es un apoyo fundamental en mi carrera. También ha sido clave mi entrenador, que lleva 16 años conmigo y me cogió nada más empezar a nadar. Es una pena que no esté aquí conmigo, así que tengo que luchar para estar en otros Juegos y que él pueda acompañarme a Paris 2024. Vivir esa experiencia con él es algo que tengo que cumplir porque ha estado conmigo en todo momento, yendo de la mano conjuntamente desde amateur hasta alcanzar la élite, un sueño inimaginable hace mucho tiempo. Hemos realizado un trabajo enorme los años anteriores a llegar aquí y para mí es como un segundo padre. Otro de los aspectos positivos que le doy a mi vida es que los amigos que tengo siempre han estado ahí a las duras y a las maduras.

¿Tienes la sensación de que la sociedad sólo se acuerda de los deportistas paralimpicos cuando hay unos Juegos?

Creo que sí, parece que solo existimos cada cuatro años, pero vamos dando pasos agigantados. En las Islas y en las estructuras internacionales se está teniendo en cuenta la voz de la esfera paralímpica. Por otra parte parte las ayudas tanto públicas como privadas son muy difíciles. Yo me considero un privilegiado porque tengo detrás a la Fundación DISA y alguna que otro organismo público, pero hace falta más inversión. Pueden salir muchos más deportistas si se expande el conocimiento del mundo paralímpico. Yo mismo lo descubrí tarde porque no hay visibilidad. En Canarias hay muchísima gente con discapacidades que desconocen que pueden unirse a la disciplina deportiva que mejor se adapten a sus condiciones. Hay que fomentar poco a poco para ir creciendo. Lo que logramos los que estamos aquí ya te digo que no es nada fácil y competir contra países que tienen igualadas las condiciones de los olímpicos y de los paralímpicos es otro agravante más.