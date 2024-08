Femke Bol, Crouser y Julien Alfred comparten la gloria

París 2024 sigue coronando héroes en el deporte rey de los Juegos Olímpicos en una jornada vespertina del sábado que llegó marcada por la intensa y pertinaz lluvia que incluso obligó a detener la jornada. Los tres nombres propios del día en clave atlética fueron Femke Bol, Ryan Crouser y Sha'Carri Richardson.

La neerlandesa realizó una de las vueltas más espectaculares de la historia del atletismo en la última posta del 4x400 mixto que recordó a su remontada en el 4x400 femenino en los Mundiales de Budapest.

La mujer más rápida de la historia en las dos vueltas en pista cubierta demostró que está preparada para retar a la estadounidense Sydney McLaughlin en los 400 metros vallas en uno de los grandes duelos en el Stade de France.

La vigente bicampeona mundial y europea recogió en cuarta posición el testigo de Kein Ikkink y se lo tomó con esa maravillosa calma que le permite dar zancadas como un canguro sin ni siquiera fruncir en gesto.

Cual leona hambrienta, fue recortando distancias hasta superar a Kaylyn Brown en los metros finales para dar el oro a Países Bajos con 3:07.43 (a dos centésimas del récord mundial que lograron las norteamericanas en las semifinales). Estados Unidos fue plata con 3:07.74 y Gran Bretaña, bronce con 3:08.01.

Femke Bol obró su enésimo 'milagro' / AP

¿Y qué decir de Ryan Crouser? El gigante estadounidense volvió a demostrar que es el mejor lanzador de peso de la historia por mucho que haya tenido problemas físicos esta temporada o se le haya ido la mano con los entrenamientos.

El tricampeón olímpico y bicampeón universal regaló otra serie sensacional de lanzamientos mientras el que apuntaba a ser su gran rival, el italiano Leo Fabbri, confirmaba que le podían los nervios como ya dejó entrever en la calificación.

"Esta temporada no he tenido en cuenta que los años pasan y me he pasado con los entrenamientos, porque me entreno yo", decía recientemente Crouser. Pues bien, con 22.90 como mejor lanzamiento no dio opción a su compatriota Joe Kovacs (plata con 22,15) ni al jamaicano Rajindra Campbell (bronce con la misma marca).

Ryan Crouser sigue siendo el mejor lanzador de peso / AP

Como si de Fred Astaire se tratase en su 'Cantando bajo la lluvia", Julien Alfred se disfrazo de bailarina para regalar a Santa Lucía con sus apenas 180.000 habitantes en pleno Caribe la primera medalla olímpica de su historia y, además, de oro.

La velocista partía como 'outsider' en una final sin la veterana Shelly-Ann Fraser-Pryce, quien se bajó de las semifinales a última hora por un problema muscular y dejaba a la estadounidense Sha'Carri Richardson como favorita con su título mundial el pasado verano en Budapest como referencia.

No hubo apenas final por la salida de Alfred, quien emuló a la ausente Fraser-Pryce y tomó un par de metros que sus rivales no pudieron recortar. Al final, la caribeña se impuso con un magnífico récord nacional de 10.72 que la sitúa octava de todos los tiempos. La mediática Sha'Carri fue plata con 10.87 y su compatriota Melissa Jefferson completó el podio (10.92).

Espectacular imagen de la final de 100 lisos / AP

Aún faltaría otro gran protagonista de tan solo 22 años, Markus Rooth. El noruego realizó una sensacional segunda jornada del decatlón para enjugar su desventaja respecto al alemán Neugebauer y hacer historia. ¿Por qué?

Con 8.796 puntos, el escandinavo batió el récord de su país y se convirtió en el decatleta más joven de la historia en alzarse con el título olímpico. El germano fue plata a 48 puntos y el granadino Lindon Victor, bronce con 8.711.

Markus Rooth hizo historia en el Stade de France / AP

Por su parte, el español Jorge Ureña decidió terminar el decatlón pese a sus tres nulos iniciales en salto con pértiga que lo dejaron sin opciones de nada. Fue último entre los que terminaron con 6.409 puntos.