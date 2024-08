Marton y el vacío: Canarias sin gloria 20 años después

Viviana Marton y el vacío. El oro de la taekwondista tinerfeña, que compite con la bandera de Hungría, conforma la única alegría para el deporte del Archipiélago en los Juegos de París. Cabe hacer un paréntesis, al no formar parte de la delegación española. Canarias se queda a cero –ver cuadro del margen de la derecha–, circunstancia que no se daba desde los Juegos de Atenas 2004. En la cita ateniense, cabe hacer otra excepción, ya que la bilbaína María Quintanal Zubizarreta logró la plata en tiro y en la modalidad de foso compitió con España pero no ha nacido en Canarias. Lo que deja a las Islas huérfana de gloria dos décadas después. De Marton a Quintanal, hay una lista importante de héroes que no han contado con un relevo sólido en la Torre Eiffel.

El cero de Canarias en preseas deja el quinto puesto y diploma de las jugadoras de la Selección Española Femenina de baloncesto Leticia Romero, Leo Rodríguez y Maite Cazorla. Además, una de las firmes opciones a metal, el gimnasta lanzaroteño Ray Zapata, se tuvo que contentar con la séptima posición (también diploma).

En relación al equipo masculino de baloncesto, con Santi Aldama, fueron eliminados en la fase de grupos tras consumarse la derrota ante Canadá (88-85).

Misa Rodríguez, Zapata, Boissier, Leticia, Leo y Maite Cazorla se llevaron el diploma olímpico

Tara Pacheco y Andrés Barrio, tripulación de la clase Nacra 17 de vela, se quedaron fuera de la Medal Race. Por su parte, Joaquín Blanco concluyó su participación el puesto 21º de la clase ILCA 7, una competición que se suspendió en el recta final por la falta de viento. Misa Rodríguez, en la sección de fútbol femenino, fue suplente de Cata Coll y solo gozó de unos minutos contra Brasil en la fase de grupos. Se perdió la lucha por el bronce por una indisposición. Acabó la cita cuarta –también se lleva el diploma–.

El nadador grancanario Nicolás García Boissier, en salto de trampolín de tres metros, acabó sexto y firmó la mejor actuación de la historia para España en esa modalidad. El competidor del CN Metropole compitió junto a Adrián Abadía. Por su parte, la atleta Lorea Ibarzabal, nacida en Gran Canaria, se quedó fuera de las semifinales de los 800 metros por unas centésimas tras firmar una meritoria actuación. En hípica, Ismael García Roque finalizó en el 39º lugar de la prueba de saltos de hípica individual y fue 11º por equipo. Dos décadas después, salvando a Quintanal, Canarias se vuelve a quedar sin gloria.

En los pasados Juegos de Tokio, Pedri y Zapata se dieron un baño de plata, mientras que Sarmiento conquistó el tercer puesto.

En Río, no falló el baloncesto que brindó cuatro preseas para el Archipiélago. Nico y su patada voladora iluminaron el Big Ben de Londres. Thaïs, Mangué, Tirados y Sergio el Chacho saborearon la eternidad. Y ahora, el vacío.

Suscríbete para seguir leyendo