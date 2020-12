En estos tiempos de confinamiento muchos han decidido probar los Esports, sobre todo profesionales de deportes como la NBA, el fútbol, la Fórmula 1, etc. Cabe destacar que ya en la Fórmula 1 se suelen usar habitualmente simuladores, pero han decido incluso competir online y ver también que muchos gamers que usan simuladores también son muy buenos conduciendo, y la NBA, que estaba de parón, organizó un torneo de Estrellas NBA, con un amplio grupo de jugadores profesionales. El deporte tradicional se introduce en el espacio digital para compartir los mismos valores sin estereotipos y ampliando su comunidad. Deporte electrónico y analógico van de la mano.

En España siempre un paso más en la innovación, el Centro Galaxy Gaming, situado en Las Palmas de Gran Canaria, organizó un torneo NBA 2K20 a nivel nacional donde se llenó por completo y participaron también jugadores profesionales del deporte tradicional como Beka Burjanadze del CB Gran Canaria, un gran aficionado al gigante de los esports deportivos.

Por otro lado, el FIFA20 también ha marcado tendencia en la cuarentena, donde siempre nos encontramos con actividades de Ibai Llanos, en esta ocasión con un fin solidario para contribuir a los fondos económicos de Unicef y la lucha contra el coronavirus, y en el que participaron jugadores profesionales de los equipos de La Liga Santander, entre ellos, el ganador del torneo, Marco Asensio, jugador del Real Madrid en el mundo virtual y analógico. La recaudación final fue de 142.000 euros. Otra de las citas del mundo de los esports en la que participó Ibai para la lucha contra el Covid-19 es la del torneo Back to Work Cup, esta vez a nivel internacional y con el formato de juego Clubes Pro, lo que supone que cada gamer controla a un avatar del juego, es lo más cercano a la realidad, cada uno debe de aplicar su rol específico en el juego, atacante, defensa, portero? y por lo tanto tienen objetivos diferentes. Fue ganador el equipo del jugador argentino Kun Agüero, que presume de tener más de medio millón de seguidores en Twitch. A nivel de espectador (yo uno de ellos) se vive el espectáculo deportivo desde casa como en los clásico estadios de futbol, en la situación que nos encontramos es una alternativa, aunque nunca hay que dejar de lado el mundo analógico, siempre habrá que combinarlo con el virtual, ya que se ha demostrado más que nunca en estos días de crisis que la comunidad de los esports es muy grande y está en aumento.

Pero todo no es bueno en los esports por la falta de torneos de FIFA, ya que ha salido a la luz que muchos jugadores de clubs profesionales no cobran lo suficiente y al no haber torneos para poder pagar a sus jugadores. Esta es la parte negativa del FIFA Fut Champion a diferencia de Clubes Pro, donde mejoras a tu jugador teniendo en cuenta las variables de los indicadores de rendimiento de los partidos como los encuentros ganados, el número de asistencias, el número de goles?.

El mundo virtual ha sido acogido en la mayoría de hogares en esta cuarentena, la comunidad y los usuarios de esports crecen sin parar, pero también el comercio electrónico, el entrenamiento online, etc., pero la necesidad de educar y aprovechar adecuadamente esta ventaja seguirá siendo una prioridad que requiere actuar desde ya.