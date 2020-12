Máscaras y mascarillas

Quién será nadie para cambiar los hábitos de otros pueblos, la cultura de otra gente que tiene costumbres mucho más antiguas que las nuestras.

No hay nada tan ridículo como ver a un escocés vestido con una faldita de tablas a cuadros, y, sin embargo, a nadie se le ocurriría prohibir que la lleve.

Creo que es más escandaloso ver a una señora en pelotas que verla tapada con un Burka, pero al despelote le llamamos libertad y al burka represión.

Quizá las mascarillas se deban a una venganza de los árabes por nuestra hipocresía frente a sus tradiciones, porque seguramente nos importe un pimiento cómo se vista o se comporte esa gente y lo único que nos interesa es sacar provecho de lo que tienen, aunque para ello les metamos en una guerra interminable que solo acaba con la vida de miles de inocentes.

Nuestro mundo está lleno de enmascarados, Gregorio, y como dijo Arthur Schopenhauer, los humanos somos los únicos mentirosos del mundo, todos los demás seres son honestos.

La verdad es que no parece que nosotros seamos de este mundo, y si dicen que nos parecemos a los cerdos, será porque roncamos?

El alcalde de Madrid dijo que la capital tenía que pasar a la siguiente fase de desconfinamiento porque es la ciudad española que tiene más hospitales y más medios que ninguna. Solo le faltó decir que también disponían de más cajas de muertos que todos los demás. No acaba de entender este señor que la cuestión no es tener hospitales donde meter a la gente contagiada, sino de no tener tantos contagiados, y eso no parece que todavía lo hayan conseguido en Madrid, lo que era previsible porque, como Barcelona, son ciudades donde viven y circulan millones de personas de todas partes que multiplican porcentualmente las posibilidades de contagio.

No podíamos ni imaginar que nuestro sistema económico y sanitario fuera tan frágil, y ha sido suficiente con un simple virus que se puede cultivar en la probeta de un laboratorio, para ponerlo todo y a todos patas arriba. Nadie sabe cómo ni cuándo acabará todo esto, y da la impresión de que estemos perdiendo el juicio.

Aseguran que los borrachos siempre dicen la verdad y posiblemente tengan razón, menos cuando dicen que no están borrachos? Tengo un amigo en Telde que cuando se toma tres copas es muy divertido, y suele confundir la música y la letra de las canciones. Como, por ejemplo, el tango Volver con el pasodoble Islas Canarias, y cuando va bien cargado, canta: "Volver, de belleza sin par?"

Al final, todo depende de cómo te tomes las cosas. Y, a propósito de tomar, habrá que tomarse unas cuantas copas para sobrellevar todo esto.

Un abrazo, amigo, y hasta el martes que viene.