Palabras intensas

TSi calificamos a unas determinadas palabras o expresiones de intensas, en realidad estamos admitiendo que otras expresiones, ahora ausentes, son menos intensas o incluso neutras respecto a esa intensidad de la que hablamos. Es habitual en el lenguaje común usar dicha expresión para denominar situaciones de gran carga emotiva, por ejemplo. Por el contrario, las palabras poco intensas, como sabemos por experiencia, están libres de esas perturbaciones o sobresaltos. Es dudoso que la pabraba paradigma, verbi gratia, cause emoción alguna. La razón más probable para esta frialdad sentimental se debe a que el sistema emotivo no registra, en su conexión con la memoria, una experiencia perturbadora que la justifique. Paralelamente, es cierto que un hecho lingüístico en principio no es sino un código, un sistema, que usamos para comunicarnos y del que en puridad no debe desprenderse perturbaciones. Y es así, porque el código de una lengua natural, como abstracción que es, carece de afectos. Los números como tales, el lenguaje u otros símbolos no desprenden sentimientos. La relación de ciertos objetos de la realidad como el Sol o la Luna por su vinculación al romanticismo es un buen ejemplo. Una puesta sol o la luna pueden causar emoción (positiva o negativa), según la sociedad, depende de la carga significativa que la sociedad le haya otorgado. Por tanto, los números, el lenguaje, el Sol, la Luna, en sí, son neutros emocionalmente. La sociedad o el grupo social enfatiza qué debe emocionar y, así, se constituye el significado emotivo. De modo que el grupo social, en lo que respecta a los sentimientos, tiene la capacidad de fragmentar la emoción social en odio, desprecio, vergüenza, amor, resentimiento o ira. Siendo que esos sentimientos que acabamos de nombrar requieren un juicio evaluativo del grupo social y por consiguiente su respectivo enlace afectivo al individuo. O sea, que requiere ser aprendido como conducta. Los nazis animalizaron a los judíos al llamarlos ratas. Las ratas, por la experiencia social, producen repulsión, asco, miedo, sugiere un ámbito de infección, y por consiguiente existe afectivamente en el imaginario mental como tal y subsiguientemente provoca sensaciones negativas respulsivas. Con Pavlov, con su archiconocido experimento estímulo- respuesta comenzó la industria de las patologías sociales condicionadas. Así pues, la voz, los gestos, los símbolos, las expresiones son estímulos para una respuesta subordinada. El ser social como masa obedece ante este silbato pavloviano. Y, por desventura en España, en estos momentos, aumenta el reservorio de sentimientos negativos a través de una irresponsable utilización del lenguaje y los símbolos, por los llamados laboratorios de comunicación. Sinceramente, ¿comunicación? ¿Está entrenada la sociedad para disociar la marca emotiva de la semántica? Estos gabinetes requieren bien poco para crear un capital emocional, basta un medio de comunicación de masas, o sea, el equivalente a una rampa inclinada, disponer en la base una central de energía que recoja ese potencial de energía humana abundantísima. La actualidad política revela a unos líderes avaros de emociones negativas (resentimiento, la venganza, asco, desprecio, el odio?) y que atesoran como Mr. Scrooge el protagonista de la novela de Charles Dickens. Pues bien, la sociedad les exige la creación de espacios innovadores que mejoren la arquitectura social, y sobre todo, que desistan de las viejas fórmulas que han, desde la tradición, retiradamente fracasado.