Mentiras arriesgadas

Hemos entrado en la época de la posverdad pero, ¿qué es eso de la posvedad? La posverdad, que no es la mentira de siempre. El Oxford English Dictionary la define como una situación en que "los hechos objetivos son menos determinantes que la apelación a la emoción o las creencias personales en el modelaje de la opinión pública.

El patio, el del Congreso, parece que anda revuelto porque los políticos mienten a sabiendas de que nada les va a pasar por hacerlo. Ya han perdido el miedo a que el ciudadano de a pie decida no votarle. Les da igual, le han perdido el respeto y han hecho de la mentira santo y seña de los discursos, sin temor a sonrojarse y, lo que es peor, sin miedo a que los pillen en un renuncio. Niegan la mayor aun cuando sus trapacería son descubierta. Últimamente hemos visto en el Congreso cómo se miente a sabiendas. La capacidad de asombro de la gente parece no tener limites y menos la paciencia.

Las formas de comunicación modernas, con su primacía de la expresión, de lo subjetivo sobre lo objetivo, refuerzan esa tendencia.La prensa , principalmente la television, quiere fiscalizarlo todo pero no se deja fiscalizar por nadie. Una parte esencial y simple está en que los periódicos cuenten bien las cosas, hagan bien su trabajo (algo que incluye las soflamas sobre cómo vamos a salvar la democracia -a todos nos gusta un poco de épica-, pero quizá cosas más modestas también como publicar bien las noticias). En definitiva , el ciudadano no sabe a que atenerse, no sabe distinguir la verdad de la mentira bien armada y estructurada.

La mentira y el engaño tienen fecha de caducidad. Al final todo se termina descubriendo y, al mismo tiempo la verdad se termina muriendo..... para siempre.