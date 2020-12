La salud, la sanidad, gobernantes y ciudadanos (2)

La atención primaria recibe una cuota de presupuesto ridícula para la labor que realiza. Se infravalora su labor y se magnifica las tecnologías médicas del espectáculo. En la pandemia hemos visto, que sólo se ha nombrado esta red de atención a la comunidad, en el período de desencalaf cuando durante toda la pandemia han estado conteniendo sin prensa la propagación del virus, con escasa protección y la ayuda venía de sus propios vecinos. El gasto en Canarias per capita en la atención hospitalaria y especializada sigue cuadriplicando al de atención primaria, según informe de Abasolo y Varcarcel. Sin duda alguna es necesario aumentar los recursos que se dedican hasta llegar al 25-30% del gasto sanitario, pero esto sólo no es suficiente. Se debe modificar su oferta de servicios, adecuándola a las nuevas demandas y a la cronicidad y envejecimiento de la población. Para ello, deberían incorporarse nuevos profesionales a los equipos, así como nuevas tecnologías y servicios que les capacitasen para una mayor resolución. No vale solo el uso de su fuerza moral, como ha ocurrido en la pandemia.

Al descubrir ahora la teleasistencia o telesalud que se encontraba en los margenes del sistema sanitario, ahora lo fácil sería considerarla la panacea para el cambio del sistema sanitario. Esta tecnología puede ser útil en determinadas situaciones clínicas, muy definidas, pero no deberá nunca sustituir a la clínica presencial, más aún, en la asistencia a la salud mental. Para algunas personas y en algunos contextos. podría ser el único soporte que se pueden obtener, y creo que es mejor que ningún soporte. Esta práctica no es equitativa, hay más que duda de su privacidad, originan dependencia, y muchos usuarios no la prefieren.

Será una aberración que la atención psiquiátrica descanse en la teleasistencia y los psicofarmacos, La desaparición del sujeto. Volvemos al sujeto como una cosa. A otra manera de encerrar.

Francisco Rodríguez Pulido. Profesor Titular de Psiquiatría ULL