Para celebrar que ya se podía ir a la playa, me quedé en la cama hasta las once, leyendo Alegría, novela finalista del premio Planeta, de Manuel Vilas. Leía una escena en la que Vilas estaba en Chicago, de madrugada, a once grados bajo cero, parado en un puente, sopensando cómo sería tirarse al río helado y morir no se sabe si de un golpetazo, de frío o de un infarto. No era precisamente una alegría de escena, el libro es un poco así todo el rato, aunque también tiene páginas felices, frases cortas, el permanente recuerdo de los padres muertos ("sin los que uno ya no es nada") y muchas elucubraciones sobre los hoteles. Leía y pensaba en el contraste entre el frío Chicago y mi soleada ciudad, donde también hay puentes en los que yo a veces me paro a pensar cosas. De todo menos en suicidarme, será porque mi río no lleva agua. Llegó un momento en el que vi que ni Chicago ni la cama ni el propósito playero me iban a arreglar el día y, entonces, para celebrar que ya se puede ir a los centros comerciales decidí darme un capricho. El capricho consistió en imaginar que me compraba una bonita camisa blanca muy cara en un centro comercial. A continuación metí el dinero que yo calculaba que costaría la camisa en una hucha. Desde luego me había ahorrado un buen dinero, una buena caminata y mucho tiempo. Aún a riesgo de ir menos elegante.