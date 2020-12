Coplas y chirigotas de los créditos ICO

Me puse a estudiar las condiciones y, como quiera que no facturo la media de un millón de euros al año, no puedo acogerme a un préstamo a cinco años al 1,5%, y tendría que contratar el ICO habitual, que tiene un interés del 4,5%.

Desencantado y triste, les contesté que no lo quería y que, como en el poema de Machado, ni con ICO ni sin ICO tienen mis males remedio, que con el ICO me matan y sin el ICO me muero.

He sabido que, en determinados casos, es el ICO quién presta directamente a las empresas, y son ellos los que tramitan y gestionan el crédito vía telemática sin que los empresarios tengan que pasar por un banco. Lo que no se sabe es qué empresas se benefician ni el por qué, pero debe ser que quién lo decide no considera que esta crisis generalizada sea uno de esos casos determinantes.

Antes de que llegara la pandemia, los bancos se hincharon a cobrarnos por todo tipo de servicios con la excusa de que habían bajado sus beneficios, pero la pandemia les ha venido como agua de mayo y ahora nos van a chupar hasta la sangre.

El Instituto de Crédito Oficial anunció hace unos días que hasta el 6 de mayo los créditos concedidos habían alcanzado un nuevo record con un incremento interanual del 165%.

Parece que para eso contamos con una Institución pública dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad destinada a promocionar las actividades económicas que contribuyan al desarrollo del país, funcionando como banco público y mediador financiero que facilita los créditos.

Ya no podemos hacer nada sin pasar por el banco, Gregorio. Todo lo que cobramos y pagamos está sujeto a sus comisiones y gastos, y hasta el dinero que intentamos ahorrar tenemos que depositarlo en una entidad bancaria. Hay que domiciliar el recibo de la luz, el agua, el teléfono y todas las facturas ya sean oficiales o particulares.

Nos han metido de lleno en una pandemia bancaria para la que no hay ni habrá ninguna vacuna. Y no se trata de una crisis porque las crisis llegan y se van, pero aquí somos nosotros los que se van, que no volveremos a levantar cabeza. En mi caso, si no me toca la lotería tendré que vender la tienda y vivir con lo que me quede.

Me ofrecen un préstamo, pero lo que realmente quieren es quedarse con mi tienda? Ni ICO ni san ICO. No lo quiero ni borracho y váyanse ustedes al carajo. Me prestan un dinero por el que luego vendrán a embargarme y eso no lo consiento, que mi tienda solo hay una y a ti te encontré en la calle?

Un abrazo, amigo, y hasta el martes que viene.