Pedro Sánchez, Pablo Casado, Pablo Iglesias, Santiago Abascal, Gabriel Rufián, Quim Torra, Teodoro García Egea están enfermos. Enfermos de ego. Un ego que nos haría gracia observar si no fuera porque su ego nos puede conducir a una crisis social, económica que no nos merecemos. Un ego que les impide aportar lo mejor de sí mismos, de sus equipos, les impide reunir a lo mejor de España. Un ego que les imposibilita conversar, ponerse de acuerdo, trabajar. Y nosotros vamos a pagar su ego. El ego es una "enfermedad" transversal. No entiende de edad, clase social, hábitat, ocupación, ideología o cualquier otra variable sociodemográfica. El ego es una enfermedad imperdonable en quien tiene la misión de servir a la ciudadanía, para eso fue creada la política.