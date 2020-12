Una administración, una competencia

El pasado 22 de marzo escribí un artículo de opinión que se titulaba "Ahora no cabe un vuelva usted mañana", que me permito la licencia de copiarlo literalmente, pues no ha perdido vigencia, muy al contrario, parece que el escenario descrito cobra más actualidad en estos días: "Nuestro ayuntamiento por una simple cuestión de humanidad y porque es nuestro deber nos lo exige. Hemos de ser infalibles y previsores y accionar ya nuevas políticas en lo social dirigidas a estos nuevos tiempos en los que se prevé que no lucirá el sol. El tiempo, que sea más corto o más largo dependerá exclusivamente de la capacidad y la dedicación de los actores implicados en su gestión, en la toma e implementación de decisiones que tengan que ver con las necesidades de las personas, por lo tanto, la celeridad se convierte en un factor capital en la nueva etapa que se nos avecina. Un nuevo sistema en que la parte burocrática lejos de interferir, no cuestione interminablemente los procedimientos por aplicar, consiguiendo que inmediatez y eficacia sea la gran bandera que nos guíe. Es de capital importancia y ha de disponerse de manera excepcional una mayor flexibilidad presupuestaria que contemple los gastos derivados de la atención social de nuestros municipios. Digo esto, porque creo hemos de responder solícitos a cualquier demanda fundamentada en material social y esa debe ser la forma de proceder. Por lo general, estamos encorsetados en infinidad de normativa burocrática de una u otra índole no siendo el actual, el modelo más idóneo para gestionar una realidad completa y realmente diferente.