La aristocracia se rasca el bolsillo

No todos los aristócratas son como el príncipe Joaquín de Bélgica, décimo en la línea de sucesión del trono de ese país, que ha dado positivo por coronavirus después de asistir a una fiesta en Córdoba que, según las autoridades, superaba el aforo de invitados permitido en la fase 2 del estado de alarma (15). El sobrino del rey Felipe de Bélgica tiene una novia cordobesa y no respetó la cuarentena fijada por España para los visitantes extranjeros porque asistió a dos meriendas en un cortijo, lo que ha obligado incluso a dar explicaciones a la primera ministra, Sophie Wilmès. "Es un ciudadano que se ha disculpado ya por su comportamiento", zanjó la líder belga con cierto hastío. No todos los aristócratas son tampoco como Luis Alfonso de Borbón, bisnieto de Franco que ostenta el ornamental ducado de Anjou, quien ha mandado al universo una queja porque en el transcurso de las manifestaciones antirracistas contra el asesinato del hombre afroamericano George Floyd a manos del policía que le estaba custodiando, una estatua de Luis XVI plantada en una plaza de la ciudad de Louisville perdió una mano. "Como heredero de Luis XVI y vinculado a la defensa de su memoria, espero que los daños sean reparados", escribió airado el aspirante a ese trono de Francia del que fueron desalojados Luis XVI y su esposa Maria Antonieta por la vía de la guillotina. Hace doscientos años que en la república vecina no deben preocuparse por los desvaríos de ciertas familias, que montan un baile mientras a su alrededor estalla la revuelta social.